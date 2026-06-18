Longhi: “Palladino ha avuto dei problemi di convivenza a Bergamo; bisogna ricordare che arriva dalla Serie B”

Longhi si espone sulla vicenda Palladino

Oggi è intervenuto a Radio Sportiva Longhi parlando di Palladino: “Non è vero che nessuno parla piu di Raffaele Palladino, e ne ho le prove. In un'intervista rilasciata da Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, aveva proposto proprio il nome del tecnico napoletano come possibile futuro allenatore del Milan. Qualcuno che ne parla ce n'è sicuramente. Oltretutto bisogna tenere presente che questa nuova ondata di giovani allenatori, anche se lo è anche Palladino, che arrivano dalla serie B chiudi un po’ le opportunità, limitando i posti disponibili, a coloro che quest’anno erano inizialmente in panchina. Per quanto mi risulta Palladino ha avuto qualche problema a livello di convivenza a Bergamo, cosa che lo ha portato all’ esonero, questo però non significa che la sua guerra sia finita. Palaldino probabilmente rimarrà tra coloro che sono sospesi ad inizio campionato, nella cosiddetta lista di attesa, e appena si libererà la panchina di una squadra sarà sicuramente chiamato. In passato ha dimostrato di essere un allenatore di valore, di capirsi di calcio e di saperci fare come tecnico. Questa pausa rappresenta soltanto uno dei momenti della sua carriera”.