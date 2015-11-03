Notizie Bruno Longhi Fiorentina

Longhi: "Paratici è andato a Firenze per fare grandi cose e non per una gita di piacere"
08 maggio 2026 14:06
Longhi: "Dzeko gioca in una squadra non per lui. Gudmundsson? Continua a rendere sotto le aspettative"
04 dicembre 2025 19:51
Longhi: "Alla Fiorentina manca forza fisica e muscoli, non ha giocatori capaci in fase di interdizione"
30 ottobre 2025 21:24
Bruno Longhi: "Il Milan ha fatto tre punti piovuti dal cielo ma poca voglia della Fiorentina di vincere"
20 ottobre 2025 11:43
Longhi su Kean: "Tra lui e Retegui preferisco l'attaccante viola perchè sa giocare lontano dalla porta"
25 marzo 2025 22:29
Bruno Longhi: "Il recupero di Fiorentina-Inter doveva essere fissato entro la fine del 2024. Così viola svantaggiati"
06 febbraio 2025 19:31
Bruno Longhi dice la verità: "La Roma è il contrario di ciò che dovrebbe essere il fair play. Anche Lukaku s'adegua"
11 dicembre 2023 12:33
Longhi: "Titolo Tuttosport? Modo per accendere lo scontro tra Fiorentina e Juventus"
03 novembre 2023 18:17
Longhi: "L'unico spiraglio di luce penso che sia Ribery"
17 dicembre 2020 20:49
Longhi: "Non so perché Bernardeschi venga spesso criticato dai tifosi bianconeri: è un patrimonio della Juve"
21 novembre 2019 09:39
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