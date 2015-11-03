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Notizie Bruno Longhi Fiorentina

Longhi: "Paratici è andato a Firenze per fare grandi cose e non per una gita di piacere"

08 maggio 2026 14:06

Longhi: "Dzeko gioca in una squadra non per lui. Gudmundsson? Continua a rendere sotto le aspettative"

04 dicembre 2025 19:51

Longhi: "Alla Fiorentina manca forza fisica e muscoli, non ha giocatori capaci in fase di interdizione"

30 ottobre 2025 21:24

Bruno Longhi: "Il Milan ha fatto tre punti piovuti dal cielo ma poca voglia della Fiorentina di vincere"

20 ottobre 2025 11:43

Longhi su Kean: "Tra lui e Retegui preferisco l'attaccante viola perchè sa giocare lontano dalla porta"

25 marzo 2025 22:29

Bruno Longhi: "Il recupero di Fiorentina-Inter doveva essere fissato entro la fine del 2024. Così viola svantaggiati"

06 febbraio 2025 19:31

Bruno Longhi dice la verità: "La Roma è il contrario di ciò che dovrebbe essere il fair play. Anche Lukaku s'adegua"

11 dicembre 2023 12:33

Longhi: "Titolo Tuttosport? Modo per accendere lo scontro tra Fiorentina e Juventus"

03 novembre 2023 18:17

Longhi: "L'unico spiraglio di luce penso che sia Ribery"

17 dicembre 2020 20:49

Longhi: "Non so perché Bernardeschi venga spesso criticato dai tifosi bianconeri: è un patrimonio della Juve"

21 novembre 2019 09:39

Bruno Longhi a Radio Sportiva: "Montella non è a rischio, Vlahovic è fortissimo. Da Commisso…."

12 novembre 2019 12:40

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