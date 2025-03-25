Longhi su Kean: "Tra lui e Retegui preferisco l'attaccante viola perchè sa giocare lontano dalla porta"

Il giornalista e opinionista Bruno Longhi ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e del possibile futuro di Moise Kean in maglia viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “I suoi due gol contr...

Il giornalista e opinionista Bruno Longhi ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e del possibile futuro di Moise Kean in maglia viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “I suoi due gol contro la Germania sono stati bellissimi. Sull'errore dei tedeschi lui era al limite, si è fatto trovare pronto e l'ha messa dentro. Si è caricato l'Italia sulle spalle e l'ha trascinata, così gli azzurri sono resuscitati e hanno quasi sfiorato l'impresa. Mancini puntava tanto su di lui. Io personalmente tra lui e Retegui preferisco l'attaccante viola, perché sa giocare anche lontano dalla porta. Futuro? Ormai non è raro che i soldi prendano il sopravvento”.

E ancora: “La Fiorentina è tornata la squadra delle otto vittorie consecutive dopo un periodo no. Kean lo vogliono tutti e il merito della sua rinascita è Palladino, ma alla fine contano i punti che fai in campo”.