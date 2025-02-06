Bruno Longhi: "Il recupero di Fiorentina-Inter doveva essere fissato entro la fine del 2024. Così viola svantaggiati"

Nel pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva, analizzando un aspetto della partita di questa sera tra Fiorentina ed Inter. Queste le sue par...

Nel pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva, analizzando un aspetto della partita di questa sera tra Fiorentina ed Inter. Queste le sue parole durante il collegamento:

“Stasera Fiorentina penalizzata dal regolamento? Non so cosa ci si possa fare, non credo ci sia alternativa. Purtroppo è tutta colpa del fatto che il recupero sia stato fissato dopo il mercato invernale. Se Fiorentina-Inter, con tutto ciò che è successo a Edoardo Bove, fosse stata giocata a settembre, sicuramente si sarebbe recuperata entro la fine dell'anno. Cosi facendo la viola avrebbe potuto schierare gli stessi giocatori che avevano ad inizio partita. Stasera potranno essere utilizzati solo i giocatori presenti nella lista della Fiorentina, compresi i primavera”.

Infine ha voluto aggiungere: “Tutto questo è strano e abbastanza paradossale, proprio perchè questa sfida sarà giocata dopo la fine del mercato. Adesso è impossibile tornare indietro, anche perchè i giocatori che sono stati ceduti a gennaio non puoi più richiamarli per la partita di stasera: questo è fuori di dubbio. La viola sta vivendo una situazione particolare, in cui ha cambiato molti giocatori senza poter impiegare i nuovi arrivati. Anche se ci fosse una modifica del regolamento, credo sia impossibile poter usufruire dei giocatori precedentemente ceduti anche solamente per stasera”.

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