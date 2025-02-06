Ibrahimovic: "Sottil è giovane e ha margine di crescita. Dobbiamo farlo diventare ancora più forte"

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa per presentare gli ultimi due acquisti rossoneri, Warren Bondo e Riccardo Sottil: "Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare due dei nostri acq...

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa per presentare gli ultimi due acquisti rossoneri, Warren Bondo e Riccardo Sottil: "Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare due dei nostri acquisti, Warren Bondo e Riccardo Sottil. Gli diamo il benvenuto. Sono due ragazzi giovani, ma che hanno già grande esperienza nel calcio italiano. Bondo è uno che copre spazio, lavora, fa lavoro sporco che non sempre viene visto, ma per la squadra è fondamentale e sa giocare con la palla tra i piedi. Può migliorare in tante cose. Sottil cerca sempre l’uno contro uno, può giocare su entrambe le fasce, è giovane e ha margine di crescita. Noi dobbiamo farli diventare ancora più forti”.

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