Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Inter-Fiorentina. Tredici i precedenti con i viola: sei vittorie
Sarà Federico La Penna l'arbitro di Inter-Fiorentina, Monday Night Match della 24esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 1 avrà l'assistenza della coppia Scatragli-Moro e Ayrold...
Sarà Federico La Penna l'arbitro di Inter-Fiorentina, Monday Night Match della 24esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 1 avrà l'assistenza della coppia Scatragli-Moro e Ayroldi come quarto ufficiale. A Lissone, in sala VAR, Francesco Meraviglia e Michael Fabbri. Tredici i precedenti tra La Penna e la Fiorentina in campo; 6 le vittorie viola, 2 i pareggi e 5 le sconfitte.
DOMANI ALLE 15.15 LA PRESENTAZIONE DI ZANIOLO
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