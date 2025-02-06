Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Inter-Fiorentina. Tredici i precedenti con i viola: sei vittorie

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Inter-Fiorentina, Monday Night Match della 24esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 1 avrà l'assistenza della coppia Scatragli-Moro e Ayrold...

A cura di Redazione Labaroviola 06 febbraio 2025 14:35

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