Domani presentazione ufficiale di Nicolò Zaniolo alle 15:15 al Viola Park
Domani pomeriggio l'ex giocatore della Roma e dell'Atalanta verrà presentato il nuovo acquisto del mercato invernale
A cura di Redazione Labaroviola
06 febbraio 2025 13:23
Domani, venerdì 7 febbraio, alle 15:15 si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto viola Nicolò Zaniolo presso il Wind3 Media Center del Viola Park. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile gigliato rientra dopo una carriera vissuta tra Inter, Roma, Aston Villa, Galatasaray ed Atalanta. Il giocatore, da professionista, ha giocato 209 partite con 35 gol ed ha militato in giallorosso la sua miglior parentesi.
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