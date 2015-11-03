Labaro Viola

Notizie La Penna Fiorentina

La Penna fermato dopo le polemiche di Inter-Juventus. Non dirigerà nessun incontro il prossimo weekend

19 febbraio 2026 17:47

Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"

16 febbraio 2026 23:20

La Penna minacciato di morte dopo l'errore contro la Juve: "Ti ammazzo, sappiamo dove abiti"

16 febbraio 2026 10:34

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”

05 gennaio 2026 22:43

Nazione: “Sfortuna, nervi tesi e rigori negati. Ma questa Fiorentina non molla. La Penna sbaglia tutto”

05 gennaio 2026 10:30

L'arbitro di Fiorentina-Cremonese sarà La Penna: le ultime volte coi viola finì in polemica

30 dicembre 2025 14:40

Dopo gli orrori di Inter-Fiorentina, La Penna ripartirà dalla Serie B: dirigerà Spezia-Catanzaro

19 febbraio 2025 18:16

Viviano scuote il post Inter-Fiorentina: "Rigore inesistente, la più penalizzata è l’Inter"

12 febbraio 2025 23:35

L'AIA non considera un errore clamoroso quello di La Penna sull'1-0 quindi non verrà sospeso

12 febbraio 2025 11:44

Scugnizzo Viola: "Vergogna a Sansiro, vergogna sui social, vergogna ovunque. Basta con questo scempio!"

11 febbraio 2025 12:18

Moviola Gazzetta: “La Penna da 5, che disastro! Angolo inesistente. Inzaghi smentito, è rigore per la Fiorentina”

11 febbraio 2025 09:29

Speciale sul cross di Bastoni: "Scena emblema di un movimento non degno dei soldi che pretende"

11 febbraio 2025 00:28

Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Inter-Fiorentina. Tredici i precedenti con i viola: sei vittorie

06 febbraio 2025 14:35

Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Torino-Fiorentina. Tre sconfitte negli ultimi precedenti

01 novembre 2024 14:00

Designazioni arbitrali Atalanta-Fiorentina: La Penna arbitrerà il match a Bergamo, Aureliano al Var

22 aprile 2024 13:51

Sarà l’arbitro La Penna a dirigere Juventus-Fiorentina. C’è un precedente: i viola vinsero 3-0 allo Stadium

04 aprile 2024 14:30

Moviola Gazzetta: Ikoné cade in area, rigore leggero ma giusto. La Penna promosso 

19 gennaio 2024 09:41

Il fischietto di Fiorentina-Torino sarà La Penna. Ha arbitrato la vittoria dei Viola a Napoli in questa stagione

27 dicembre 2023 18:53

Marelli: "Il contatto tra Quarta e Osimhen è veramente discutibile, ci stava il rigore"

09 ottobre 2023 10:42

Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Napoli-Fiorentina. Sette i precedenti, tre le vittorie dei viola

04 ottobre 2023 16:50

La Penna dirigerà Hellas Verona-Fiorentina. Sei i precedenti, tra cui la vittoria per 3-0 sulla Juve

22 febbraio 2023 17:00

La Penna arbitra Fiorentina-Salernitana. Forneau al VAR. Con lui i viola vinsero per 0-3 all'Allianz Stadium

08 novembre 2022 16:31

La Gazzetta dello Sport scrive: "La Penna, troppi errori. Si va verso una giornata di stop"

24 dicembre 2020 09:19

Gazzetta, probabile stop di un turno per La Penna. Non è piaciuto l'arbitraggio di Juve-Fiorentina

23 dicembre 2020 14:35

(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"

23 dicembre 2020 10:55

Parma-Fiorentina sarà diretta dall'arbitro La Penna della sezione di Roma

05 novembre 2020 14:28

Lecce-Fiorentina domani alle 21.45 sarà diretta da Guida. Al VAR ci sarà La Penna

14 luglio 2020 11:23

Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c'è. Giusto annullare i due gol viola

23 giugno 2020 11:15

Fiorentina-Brescia sarà diretta da La Penna della sezione di Roma. Al Var ci sarà Di Paolo

21 giugno 2020 18:43

Torino-Fiorentina sarà diretta da Giacomelli. Al Var ci sarà La Penna

05 dicembre 2019 12:27

Cagliari-Fiorentina sarà diretta da La Penna, al VAR ci sarà Doveri

07 novembre 2019 10:53

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