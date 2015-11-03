Notizie La Penna Fiorentina

La Penna fermato dopo le polemiche di Inter-Juventus. Non dirigerà nessun incontro il prossimo weekend
19 febbraio 2026 17:47
Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"
16 febbraio 2026 23:20
La Penna minacciato di morte dopo l'errore contro la Juve: "Ti ammazzo, sappiamo dove abiti"
16 febbraio 2026 10:34
Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”
05 gennaio 2026 22:43
Nazione: “Sfortuna, nervi tesi e rigori negati. Ma questa Fiorentina non molla. La Penna sbaglia tutto”
05 gennaio 2026 10:30
L'arbitro di Fiorentina-Cremonese sarà La Penna: le ultime volte coi viola finì in polemica
30 dicembre 2025 14:40
Dopo gli orrori di Inter-Fiorentina, La Penna ripartirà dalla Serie B: dirigerà Spezia-Catanzaro
19 febbraio 2025 18:16
Viviano scuote il post Inter-Fiorentina: "Rigore inesistente, la più penalizzata è l’Inter"
12 febbraio 2025 23:35
L'AIA non considera un errore clamoroso quello di La Penna sull'1-0 quindi non verrà sospeso
12 febbraio 2025 11:44
Scugnizzo Viola: "Vergogna a Sansiro, vergogna sui social, vergogna ovunque. Basta con questo scempio!"
11 febbraio 2025 12:18
Moviola Gazzetta: “La Penna da 5, che disastro! Angolo inesistente. Inzaghi smentito, è rigore per la Fiorentina”
11 febbraio 2025 09:29
Speciale sul cross di Bastoni: "Scena emblema di un movimento non degno dei soldi che pretende"
11 febbraio 2025 00:28
Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Inter-Fiorentina. Tredici i precedenti con i viola: sei vittorie
06 febbraio 2025 14:35
Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Torino-Fiorentina. Tre sconfitte negli ultimi precedenti
01 novembre 2024 14:00
Designazioni arbitrali Atalanta-Fiorentina: La Penna arbitrerà il match a Bergamo, Aureliano al Var
22 aprile 2024 13:51
Sarà l’arbitro La Penna a dirigere Juventus-Fiorentina. C’è un precedente: i viola vinsero 3-0 allo Stadium
04 aprile 2024 14:30
Moviola Gazzetta: Ikoné cade in area, rigore leggero ma giusto. La Penna promosso
19 gennaio 2024 09:41
Il fischietto di Fiorentina-Torino sarà La Penna. Ha arbitrato la vittoria dei Viola a Napoli in questa stagione
27 dicembre 2023 18:53
Marelli: "Il contatto tra Quarta e Osimhen è veramente discutibile, ci stava il rigore"
09 ottobre 2023 10:42
Sarà l'arbitro La Penna a dirigere Napoli-Fiorentina. Sette i precedenti, tre le vittorie dei viola
04 ottobre 2023 16:50
La Penna dirigerà Hellas Verona-Fiorentina. Sei i precedenti, tra cui la vittoria per 3-0 sulla Juve
22 febbraio 2023 17:00
La Penna arbitra Fiorentina-Salernitana. Forneau al VAR. Con lui i viola vinsero per 0-3 all'Allianz Stadium
08 novembre 2022 16:31
La Gazzetta dello Sport scrive: "La Penna, troppi errori. Si va verso una giornata di stop"
24 dicembre 2020 09:19
Gazzetta, probabile stop di un turno per La Penna. Non è piaciuto l'arbitraggio di Juve-Fiorentina
23 dicembre 2020 14:35
(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"
23 dicembre 2020 10:55
Parma-Fiorentina sarà diretta dall'arbitro La Penna della sezione di Roma
05 novembre 2020 14:28
Lecce-Fiorentina domani alle 21.45 sarà diretta da Guida. Al VAR ci sarà La Penna
14 luglio 2020 11:23
Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c'è. Giusto annullare i due gol viola
23 giugno 2020 11:15
Fiorentina-Brescia sarà diretta da La Penna della sezione di Roma. Al Var ci sarà Di Paolo
21 giugno 2020 18:43
Torino-Fiorentina sarà diretta da Giacomelli. Al Var ci sarà La Penna
05 dicembre 2019 12:27
Cagliari-Fiorentina sarà diretta da La Penna, al VAR ci sarà Doveri
07 novembre 2019 10:53
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