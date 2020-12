Gazzetta, probabile stop di un turno per La Penna. Non è piaciuto l’arbitraggio di Juve-Fiorentina

Una partita sbagliata, quella di martedì sera allo Stadium, nelle valutazioni dei vertici arbitrali con alcune letture particolarmente errate come il mancante secondo giallo a Valeroal 50’ per il fallo su Bentancur – tre minuti dopo la prima ammonizione subìta dallo spagnolo – ma anche i due potenziali rigori per i bianconeri (Castrovilli-CR7 ma soprattutto quello Dragowski-Bernardeschi) episodi su cui il Var aveva limitata capacità di intervento. Lo stesso Var, Mazzoleni, che era intervenuto correttamente al 16’ correggendo il cartellino per Cuadrado: al monitor La Penna, vedendo il tackle su Castrovilli, aveva sostituito il giallo con un rosso diretto.

I precedenti, non sarebbe la prima sosta per un arbitro – l’approccio del designatore Nicola Rizzoli è quello di fermare chi sbaglia per consentirgli di ritrovare la serenità dopo una partita sbagliata, più che un provvedimento punitivo – in questo campionato. Già Giacomelli, Nasca, Maresca e Piccinini sono incappati in delle pause dalle designazioni nella stagione in corso dopo alcuni discussi arbitraggi in particolare in Milan-Roma, Inter-Parma e Roma-Sassuolo. A riportalo è La Gazzetta