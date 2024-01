Moviola Gazzetta: Ikoné cade in area, rigore leggero ma giusto. La Penna promosso 

Napoli-Fiorentina ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport: “Nel primi 28’, un gol regolare e uno annullato: il vantaggio del Napoli non ha “sporcature” mentre il virtuale 1-1 di Beltran viene macchiato dalla posizione di fuorigioco di Bonaventura (su torre di Quarta). Nel p.t., valutazione giusta del fallo di Cajuste a Bonaventura (niente giallo) mentre manca il cartellino a Simeone che non prende palla ma caviglia (Arthur). Poi, il rigore al 44’: Mario Rui viene saltato e ritrae la gamba destra che astutamente Ikoné cerca e trova. Contatto esistente, anche precedentemente col piede (lieve): il Var asseconda. Corretto il giallo a Biraghi (da diffidato salterà la prossima in A), regolari i due gol di Zerbin (rientrato in campo con l’ok del IV° uomo)”.