Dopo gli orrori di Inter-Fiorentina, La Penna ripartirà dalla Serie B: dirigerà Spezia-Catanzaro

L'AIA ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la 27ª giornata di Serie B. Tra le novità, spicca il ritorno di Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma 1, che era finito al ce...

L'AIA ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la 27ª giornata di Serie B. Tra le novità, spicca il ritorno di Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma 1, che era finito al centro delle polemiche per gli episodi che si sono verificati proprio nella sua gestione in Inter-Fiorentina, come la mancata assegnazione di una rimessa dal fondo ai viola, facendo proseguire l'azione che ha poi portato al corner assegnato ai nerazzurri, lo stesso che ha poi portato al loro vantaggio. Come emerge, infatti, La Penna dirigerà il match di alta classifica Spezia-Catanzaro, ripartendo dalla Serie B.