Labaro Viola

Notizie Aia Fiorentina

Fischietti milionari e credibilità sottozero: 66 milioni l’anno per un mondo arbitrale da ribaltare

28 aprile 2026 22:48

Gravina studia la rivoluzione dell'AIA: gli arbitri diventeranno professionisti, nascerà una nuova società

25 febbraio 2026 11:56

La Penna fermato dopo le polemiche di Inter-Juventus. Non dirigerà nessun incontro il prossimo weekend

19 febbraio 2026 17:47

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”

05 gennaio 2026 22:43

Rivoluzione arbitri: la FIGC vuole togliere all'AIA il controllo sulla selezione e promozione degli arbitri

23 settembre 2025 11:43

Rocchi: "Non ho fatto ascoltare l'audio VAR di Inter-Roma per tutelare l'errore degli arbitri"

03 giugno 2025 18:40

Guida: "Io e Maresca non arbitreremo il Napoli. Ho moglie e figli, voglio sentirmi tranquillo in strada"

09 aprile 2025 00:50

Dopo gli orrori di Inter-Fiorentina, La Penna ripartirà dalla Serie B: dirigerà Spezia-Catanzaro

19 febbraio 2025 18:16

Zappi (pres. AIA) sottolinea: "Non difendo l'errore in Inter-Fiorentina. Protocollo IFAB da aggiornare"

13 febbraio 2025 15:31

L'AIA non considera un errore clamoroso quello di La Penna sull'1-0 quindi non verrà sospeso

12 febbraio 2025 11:44

Il neo presidente dell'Aia Zappi: "Favorevole al Var a chiamata e a far sentire l'audio del Var negli stadi"

16 dicembre 2024 12:37

Un tesserato Aia ha presentato un'istanza contro Gravina al garante della giustizia sportiva

27 novembre 2024 12:39

Sentite l'ex biancoceleste Caicedo su Juve-Lazio: "Ormai giocare in 10 contro 12 è dura"

19 ottobre 2024 23:59

Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"

18 ottobre 2024 23:30

Arbitri e Allenatori a confronto: stop a violenti e perdite di tempo, Palladino assente

10 settembre 2024 22:01

L'arbitro Volpi rassegna a sorpresa le proprie dimissioni dopo aver arbitrato il Pisa

01 maggio 2024 21:22

Cambia il Var a poche ore da Juventus-Fiorentina: Di Paolo sostituisce Aureliano. Il comunicato dell'AIA

07 aprile 2024 18:14

Novità Open VAR: dalla 25° giornata si analizzeranno gli episodi arbitrali del turno corrente

16 febbraio 2024 13:26

Rocchi non ha paura della denuncia dell'arbitro: "Se ha delle prove ce le faccia vedere"

23 gennaio 2024 21:26

Che figuraccia in serie C, l'arbitro e la guardalinee non vedono un gol. È costretto a dirglielo il quarto uomo

07 gennaio 2024 13:44

L'audio del Var sul gol di mano di Pulisic in Genoa-Milan: "A me sembra che la prende con l'ascella"

24 ottobre 2023 21:16

Arbitro Sacchi ignora l'assistente e sceglie di non dargli la mano. Rocchi furioso, lo sospende per una partita

09 ottobre 2023 20:45

L'audio Var del rigore non dato al Bologna? Venerdì sarà Rocchi a decidere se farlo ascoltare a tutti

29 agosto 2023 11:51

Anche l'AIA è d'accordo. Gravissimo errore a favore della Juventus, arbitri verranno fermati per motivi disciplinari

28 agosto 2023 20:51

Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma

01 luglio 2023 22:33

Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti

08 maggio 2023 00:11

Pacifici: "Arbitri a parlare nel post partita? Troppa adrenalina. Sarebbe utile programma per spiegare le scelte"

17 aprile 2023 17:30

Baglioni annuncia: "Pacifici sarà il nuovo presidente dell'AIA. Lavoro di Rocchi da 10 in pagelle"

30 marzo 2023 17:27

Il nuovo capo degli arbitri al posto di Trentalange sarà il fiorentino Rocchi? Alternativa Rizzoli

19 dicembre 2022 13:09

Arbitri nella bufera, il presidente Trentalange sta per essere deferito per il caso D'Onofrio

17 dicembre 2022 12:57

Esce dal carcere per traffico di droga e diventa capo degli arbitri, il caso di cui nessuno sta parlando

16 novembre 2022 23:39

Il procuratore capo degli Arbitri di serie A è stato arrestato per spaccio internazionale di droga

12 novembre 2022 14:24

Arbitri nel caos, Giacomelli escluso per sempre dalla serie A per un mancato rimborso di 70 euro

04 novembre 2022 18:01

Figuraccia arbitri, avevano detto: "Non fischieremo più i contatti, solo falli" poi regalano rigore al Milan

14 agosto 2022 13:26

Svelato l'audio del gol in fuorigioco della Lazio. Arbitro Pairetto ha fatto ripartire senza aver avuto l'ok

02 maggio 2022 19:19

Errore vergognoso a favore dell'Inter contro il Torino, AIA ferma per un mese arbitri Guida e Massa

14 marzo 2022 16:46

Abisso denuncia Calvarese, l'ex arbitro è un dirigente della Roma, ha protestato nello spogliatoio

16 febbraio 2022 18:19

L'AIA si scusa con il Milan per gli errori arbitrari: Serra verso uno stop di oltre due giornate

18 gennaio 2022 10:07

Svolta nel mondo degli arbitri, adesso hanno un addetto stampa, è il fiorentino Luca Calamai

11 gennaio 2022 17:34

Che svolta per gli arbitri, da metà gennaio parleranno in tv per spiegare decisioni prese in campo

29 dicembre 2021 18:24

Nessuna punizione per l'arbitro di Fiorentina-Sassuolo, per l'AIA il rosso a Biraghi è giusto

20 dicembre 2021 17:40

Rigore dubbio per il Milan, due rigori netti non dati alla Roma. Arbitro Maresca sospeso

01 novembre 2021 14:51

Il grande errore di Orsato che ha favorito la Juventus, ma non verrà fermato dall'AIA

18 ottobre 2021 18:18

Nessuna designazione per Fabbri questo week end, riposo o sanzione?

24 settembre 2021 17:15

Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale

29 giugno 2021 15:48

Terremoto mondo arbitri, rimborsi economici alterati da società. Indagine della Procura e della Figc

20 maggio 2021 14:49

Scoperto scandalo arbitrale: "Truccati i giudizi per farli arrivare in serie A". La ricostruzione

01 maggio 2021 14:25

Una svolta per gli arbitri, potranno fare anche i calciatori nelle serie in cui non arbitrano

16 aprile 2021 21:35

Trentalange: "Var a chiamata? Va sperimentato. Arbitri donna? Perchè no, è un sogno"

21 marzo 2021 00:39

Nicchi: "Io candidato ancora? Ci saranno i tempi per dare questa risposta

13 luglio 2020 09:09

Nicchi (AIA): "Usare il Var? Non dovrebbero esserci problemi, vedremo se gli spazi sono idonei"

08 maggio 2020 20:50

Ulivieri (AIA): "Ripartenza? Noi siamo a disposizione ma la Lega dice falsità sulle date"

28 aprile 2020 18:33

Ulivieri: "Il taglio degli stipendi dei calciatori è un'ipotesi concreta. Allenatori pronti a fare la loro parte se..."

26 marzo 2020 12:17

Per l'Aia giusta la decisione di Calvarese, l'intervento di Romagnoli su Cutrone è da rigore. Ecco il motivo

24 febbraio 2020 13:03

Elezioni vicine, l'ultima geniala mossa di Nicchi per farsi eleggere ancora come capo degli arbitri

21 febbraio 2020 18:45

Nuova innovazione nel mondo del Var, ci sarà una sala centralizzata a Coverciano per tutte le partite

20 febbraio 2020 18:03

Rivoluzione Var, la Lega apre alla possibilità della chiamata per ogni squadra. Invito ad andare al monitor

13 febbraio 2020 17:54

La strana scalata di Marcello Nicchi, da arbitro disastroso e presuntuoso a capo di tutti gli arbitri

11 febbraio 2020 22:42

Ex arbitro Pieri: "Nicchi? Parole fuori luogo, ormai ha fatto il suo tempo serve un rinnovamento ai vertici arbitrali"

08 febbraio 2020 12:31

"Nicchi era il braccio destro di Bergamo e Pairetto. Con le sue parole di rischia un'altra Calciopoli"

04 febbraio 2020 17:45

Incontro tra arbitri e squadre, botta e risposta sul fallo di mano tra Rizzoli e Montella: "Non capisco..."

19 novembre 2019 14:48

Ansa, l'AIA fa ricorso al Collegio di Garanzia per il reintegro di Gavillucci. La situazione...

13 febbraio 2019 09:36

Scomparso a 32 anni Riccardo Pelagatti. Livorno piange il suo assistente di Lega Pro

06 dicembre 2018 13:08

Nicchi ferma i campionati nel Lazio per l’ennesimo caso di violenza contro gli arbitri: il comunicato

12 novembre 2018 13:14

Juve polemica per l'assegnazione di Guida. Bucchioni :"Polemica assurda."

09 febbraio 2018 11:46

Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."

10 gennaio 2018 13:44

Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...

28 settembre 2017 12:45

Juventus-Fiorentina sarà diretta da Doveri, tutte le designazioni della quinta giornata...

18 settembre 2017 14:48

Nicchi: "Con la moviola in campo il gol del Torino era assolutamente da annullare. Il tocco di mano..."

03 ottobre 2016 17:43

Nicchi rieletto spara su Braschi: "E' finito ed è un ingrato. L'ho aiutato..."

24 settembre 2016 16:32

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