Notizie Aia Fiorentina

Fischietti milionari e credibilità sottozero: 66 milioni l’anno per un mondo arbitrale da ribaltare
28 aprile 2026 22:48
Gravina studia la rivoluzione dell'AIA: gli arbitri diventeranno professionisti, nascerà una nuova società
25 febbraio 2026 11:56
La Penna fermato dopo le polemiche di Inter-Juventus. Non dirigerà nessun incontro il prossimo weekend
19 febbraio 2026 17:47
Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”
05 gennaio 2026 22:43
Rivoluzione arbitri: la FIGC vuole togliere all'AIA il controllo sulla selezione e promozione degli arbitri
23 settembre 2025 11:43
Rocchi: "Non ho fatto ascoltare l'audio VAR di Inter-Roma per tutelare l'errore degli arbitri"
03 giugno 2025 18:40
Guida: "Io e Maresca non arbitreremo il Napoli. Ho moglie e figli, voglio sentirmi tranquillo in strada"
09 aprile 2025 00:50
Dopo gli orrori di Inter-Fiorentina, La Penna ripartirà dalla Serie B: dirigerà Spezia-Catanzaro
19 febbraio 2025 18:16
Zappi (pres. AIA) sottolinea: "Non difendo l'errore in Inter-Fiorentina. Protocollo IFAB da aggiornare"
13 febbraio 2025 15:31
L'AIA non considera un errore clamoroso quello di La Penna sull'1-0 quindi non verrà sospeso
12 febbraio 2025 11:44
Il neo presidente dell'Aia Zappi: "Favorevole al Var a chiamata e a far sentire l'audio del Var negli stadi"
16 dicembre 2024 12:37
Un tesserato Aia ha presentato un'istanza contro Gravina al garante della giustizia sportiva
27 novembre 2024 12:39
Sentite l'ex biancoceleste Caicedo su Juve-Lazio: "Ormai giocare in 10 contro 12 è dura"
19 ottobre 2024 23:59
Rocchi: "I rigori di Theo e Tavares su Dodo sono chiari, il brasiliano anticipa entrambi"
18 ottobre 2024 23:30
Arbitri e Allenatori a confronto: stop a violenti e perdite di tempo, Palladino assente
10 settembre 2024 22:01
L'arbitro Volpi rassegna a sorpresa le proprie dimissioni dopo aver arbitrato il Pisa
01 maggio 2024 21:22
Cambia il Var a poche ore da Juventus-Fiorentina: Di Paolo sostituisce Aureliano. Il comunicato dell'AIA
07 aprile 2024 18:14
Novità Open VAR: dalla 25° giornata si analizzeranno gli episodi arbitrali del turno corrente
16 febbraio 2024 13:26
Rocchi non ha paura della denuncia dell'arbitro: "Se ha delle prove ce le faccia vedere"
23 gennaio 2024 21:26
Che figuraccia in serie C, l'arbitro e la guardalinee non vedono un gol. È costretto a dirglielo il quarto uomo
07 gennaio 2024 13:44
L'audio del Var sul gol di mano di Pulisic in Genoa-Milan: "A me sembra che la prende con l'ascella"
24 ottobre 2023 21:16
Arbitro Sacchi ignora l'assistente e sceglie di non dargli la mano. Rocchi furioso, lo sospende per una partita
09 ottobre 2023 20:45
L'audio Var del rigore non dato al Bologna? Venerdì sarà Rocchi a decidere se farlo ascoltare a tutti
29 agosto 2023 11:51
Anche l'AIA è d'accordo. Gravissimo errore a favore della Juventus, arbitri verranno fermati per motivi disciplinari
28 agosto 2023 20:51
Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma
01 luglio 2023 22:33
Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti
08 maggio 2023 00:11
Pacifici: "Arbitri a parlare nel post partita? Troppa adrenalina. Sarebbe utile programma per spiegare le scelte"
17 aprile 2023 17:30
Baglioni annuncia: "Pacifici sarà il nuovo presidente dell'AIA. Lavoro di Rocchi da 10 in pagelle"
30 marzo 2023 17:27
Il nuovo capo degli arbitri al posto di Trentalange sarà il fiorentino Rocchi? Alternativa Rizzoli
19 dicembre 2022 13:09
Arbitri nella bufera, il presidente Trentalange sta per essere deferito per il caso D'Onofrio
17 dicembre 2022 12:57
Esce dal carcere per traffico di droga e diventa capo degli arbitri, il caso di cui nessuno sta parlando
16 novembre 2022 23:39
Il procuratore capo degli Arbitri di serie A è stato arrestato per spaccio internazionale di droga
12 novembre 2022 14:24
Arbitri nel caos, Giacomelli escluso per sempre dalla serie A per un mancato rimborso di 70 euro
04 novembre 2022 18:01
Figuraccia arbitri, avevano detto: "Non fischieremo più i contatti, solo falli" poi regalano rigore al Milan
14 agosto 2022 13:26
Svelato l'audio del gol in fuorigioco della Lazio. Arbitro Pairetto ha fatto ripartire senza aver avuto l'ok
02 maggio 2022 19:19
Errore vergognoso a favore dell'Inter contro il Torino, AIA ferma per un mese arbitri Guida e Massa
14 marzo 2022 16:46
Abisso denuncia Calvarese, l'ex arbitro è un dirigente della Roma, ha protestato nello spogliatoio
16 febbraio 2022 18:19
L'AIA si scusa con il Milan per gli errori arbitrari: Serra verso uno stop di oltre due giornate
18 gennaio 2022 10:07
Svolta nel mondo degli arbitri, adesso hanno un addetto stampa, è il fiorentino Luca Calamai
11 gennaio 2022 17:34
Che svolta per gli arbitri, da metà gennaio parleranno in tv per spiegare decisioni prese in campo
29 dicembre 2021 18:24
Nessuna punizione per l'arbitro di Fiorentina-Sassuolo, per l'AIA il rosso a Biraghi è giusto
20 dicembre 2021 17:40
Rigore dubbio per il Milan, due rigori netti non dati alla Roma. Arbitro Maresca sospeso
01 novembre 2021 14:51
Il grande errore di Orsato che ha favorito la Juventus, ma non verrà fermato dall'AIA
18 ottobre 2021 18:18
Nessuna designazione per Fabbri questo week end, riposo o sanzione?
24 settembre 2021 17:15
Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale
29 giugno 2021 15:48
Terremoto mondo arbitri, rimborsi economici alterati da società. Indagine della Procura e della Figc
20 maggio 2021 14:49
Scoperto scandalo arbitrale: "Truccati i giudizi per farli arrivare in serie A". La ricostruzione
01 maggio 2021 14:25
Una svolta per gli arbitri, potranno fare anche i calciatori nelle serie in cui non arbitrano
16 aprile 2021 21:35
Trentalange: "Var a chiamata? Va sperimentato. Arbitri donna? Perchè no, è un sogno"
21 marzo 2021 00:39
Nicchi: "Io candidato ancora? Ci saranno i tempi per dare questa risposta
13 luglio 2020 09:09
Nicchi (AIA): "Usare il Var? Non dovrebbero esserci problemi, vedremo se gli spazi sono idonei"
08 maggio 2020 20:50
Ulivieri (AIA): "Ripartenza? Noi siamo a disposizione ma la Lega dice falsità sulle date"
28 aprile 2020 18:33
Ulivieri: "Il taglio degli stipendi dei calciatori è un'ipotesi concreta. Allenatori pronti a fare la loro parte se..."
26 marzo 2020 12:17
Per l'Aia giusta la decisione di Calvarese, l'intervento di Romagnoli su Cutrone è da rigore. Ecco il motivo
24 febbraio 2020 13:03
Elezioni vicine, l'ultima geniala mossa di Nicchi per farsi eleggere ancora come capo degli arbitri
21 febbraio 2020 18:45
Nuova innovazione nel mondo del Var, ci sarà una sala centralizzata a Coverciano per tutte le partite
20 febbraio 2020 18:03
Rivoluzione Var, la Lega apre alla possibilità della chiamata per ogni squadra. Invito ad andare al monitor
13 febbraio 2020 17:54
La strana scalata di Marcello Nicchi, da arbitro disastroso e presuntuoso a capo di tutti gli arbitri
11 febbraio 2020 22:42
Ex arbitro Pieri: "Nicchi? Parole fuori luogo, ormai ha fatto il suo tempo serve un rinnovamento ai vertici arbitrali"
08 febbraio 2020 12:31
"Nicchi era il braccio destro di Bergamo e Pairetto. Con le sue parole di rischia un'altra Calciopoli"
04 febbraio 2020 17:45
Incontro tra arbitri e squadre, botta e risposta sul fallo di mano tra Rizzoli e Montella: "Non capisco..."
19 novembre 2019 14:48
Ansa, l'AIA fa ricorso al Collegio di Garanzia per il reintegro di Gavillucci. La situazione...
13 febbraio 2019 09:36
Scomparso a 32 anni Riccardo Pelagatti. Livorno piange il suo assistente di Lega Pro
06 dicembre 2018 13:08
Nicchi ferma i campionati nel Lazio per l’ennesimo caso di violenza contro gli arbitri: il comunicato
12 novembre 2018 13:14
Juve polemica per l'assegnazione di Guida. Bucchioni :"Polemica assurda."
09 febbraio 2018 11:46
Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."
10 gennaio 2018 13:44
Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...
28 settembre 2017 12:45
Juventus-Fiorentina sarà diretta da Doveri, tutte le designazioni della quinta giornata...
18 settembre 2017 14:48
Nicchi: "Con la moviola in campo il gol del Torino era assolutamente da annullare. Il tocco di mano..."
03 ottobre 2016 17:43
Nicchi rieletto spara su Braschi: "E' finito ed è un ingrato. L'ho aiutato..."
24 settembre 2016 16:32
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