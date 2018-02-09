Juve polemica per l'assegnazione di Guida. Bucchioni :"Polemica assurda."

La Juventus si è molto lamentata per l'assegnazione di Guida per la sfida di stasera contro la Fiorentina.Il fischietto appartiene alla sezione di Torre Annunziata in provincia di Napoli, e la Juve si...

La Juventus si è molto lamentata per l'assegnazione di Guida per la sfida di stasera contro la Fiorentina.

Il fischietto appartiene alla sezione di Torre Annunziata in provincia di Napoli, e la Juve si è lamentata poichè è proprio in lotta per lo scudetto con la squadra partenopea.

In seguito alla polemica è intervenuto anche Enzo Bucchioni nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb.com :" Ma come si fa nel 2018 a pensare ancora che le designazioni arbitrali vengano fatte per favorire Tizio o Caio, oppure (ancora peggio) che certi arbitri possano andare in campo per qualcuno o contro qualche altro. Dietrologia assurda. I complottisti che impazzano sui social non sanno che con questo atteggiamento altro non fanno se non danneggiare l’immagine della loro squadra. Qualunque essa sia. E’ successo quindici giorni fa con Maresca, è successo di nuovo ieri con la designazione di Guida di Torre Annunziata per la sfida delicata fra Fiorentina e Juventus. L’equazione Torre Annunziata-Napoli non sta in piedi. Guida è un arbitro internazionale, se devo dire non mi fa impazzire per una gestione delle partite troppo adrenalinica, ma è un arbitro in carriera, ambizioso. Se qualcuno pensa che possa andare in campo per sfavorire la Juventus a vantaggio del Napoli per territorialità, mi permetto di dire che non ha capito nulla degli arbitri. Agli arbitri interessa soltanto la loro carriera, sia per ambizione che per business. Quindi cerchiamo di crescere, cambiamo cultura sportiva se vogliamo un calcio migliore e una società più giusta. Non so che partita farà Guida stasera, ad aiutarlo ci sarà anche il Var, una cosa la dico con certezza: non arbitrerà pensando al Napoli, ma a quello che sta facendo lui”.

Fonte: TMW