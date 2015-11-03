Notizie Guida Fiorentina

Guida arbitrerà Parma-Fiorentina: i Ducali con lui hanno vinto una sola volta 14 anni fa
23 dicembre 2025 12:51
Moviola Corriere dello Sport: "Ok il gol di Colombo, tocco con il braccio ma non c'è immediatezza"
10 novembre 2025 10:01
Guida: "Io e Maresca non arbitreremo il Napoli. Ho moglie e figli, voglio sentirmi tranquillo in strada"
09 aprile 2025 00:50
Bandecchi elogia Commisso: "Ha ragione, Inter e Juve con 1 miliardo di debiti dovevano esser sbattute fuori"
18 settembre 2024 22:37
Sarà Guida a dirigere Fiorentina-Lazio. C'è un già un precedente al Franchi: 2-1 per i biancocelesti
21 febbraio 2024 16:49
L'arbitro Guida ferma Ikonè lanciato a rete. Telecronisti Dazn sicuri: "Ibanez è stato graziato"
09 maggio 2022 22:01
Errore vergognoso a favore dell'Inter contro il Torino, AIA ferma per un mese arbitri Guida e Massa
14 marzo 2022 16:46
Lecce-Fiorentina domani alle 21.45 sarà diretta da Guida. Al VAR ci sarà La Penna
14 luglio 2020 11:23
Arbitri e var gravemente insufficienti allo stadio Franchi, ma per loro nessuno stop
29 ottobre 2019 11:39
Corriere dello Sport conferma, è falloso l'intervento di Lukaku su Sottil, gol Lazio da annullare. La moviola
28 ottobre 2019 12:30
Commisso: "Ieri sera arbitraggio scandaloso, ho capito perchè ci sono tante polemiche in Italia"
28 ottobre 2019 11:30
Cesari: "Guida è stato troppo timoroso, mercoledì scorso ha esordito bene in Champions. Doveva rivedere le immagini al monitor"
28 ottobre 2019 11:24
Designazioni arbitrali: Guida e Mazzoleni niente stop di un turno. Mercoledì ci saranno
28 ottobre 2019 10:44
Moviola: Guida prende 5 in pagella. Troppi errori insieme all'addettto al VAR Mazzoleni
28 ottobre 2019 10:26
Gazzetta, ecco quanto rischia Franck Ribery per la spinta all'assistente dell'arbitro Passeri
28 ottobre 2019 10:10
La Fiorentina attacca la Juve:" Come mai ad alcune squadre viene permesso di protestare molto?"
15 febbraio 2018 13:05
Cesari: "È inaccettabile che Guida non sia andato a rivedere le immagini del Var"
13 febbraio 2018 12:07
Di Gennaro:" La sudditanza psicologica esiste da sempre, a Firenze un brutto teatrino."
12 febbraio 2018 15:56
Gazzetta Dello Sport, Rizzoli e Nicchi promuovono l’arbitraggio di Guida a Firenze. Sulla decisione VAR...
11 febbraio 2018 10:31
Juve polemica per l'assegnazione di Guida. Bucchioni :"Polemica assurda."
09 febbraio 2018 11:46
Archivio