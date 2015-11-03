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Notizie Guida Fiorentina

Guida arbitrerà Parma-Fiorentina: i Ducali con lui hanno vinto una sola volta 14 anni fa

23 dicembre 2025 12:51

Moviola Corriere dello Sport: "Ok il gol di Colombo, tocco con il braccio ma non c'è immediatezza"

10 novembre 2025 10:01

Guida: "Io e Maresca non arbitreremo il Napoli. Ho moglie e figli, voglio sentirmi tranquillo in strada"

09 aprile 2025 00:50

Bandecchi elogia Commisso: "Ha ragione, Inter e Juve con 1 miliardo di debiti dovevano esser sbattute fuori"

18 settembre 2024 22:37

Sarà Guida a dirigere Fiorentina-Lazio. C'è un già un precedente al Franchi: 2-1 per i biancocelesti

21 febbraio 2024 16:49

L'arbitro Guida ferma Ikonè lanciato a rete. Telecronisti Dazn sicuri: "Ibanez è stato graziato"

09 maggio 2022 22:01

Errore vergognoso a favore dell'Inter contro il Torino, AIA ferma per un mese arbitri Guida e Massa

14 marzo 2022 16:46

Lecce-Fiorentina domani alle 21.45 sarà diretta da Guida. Al VAR ci sarà La Penna

14 luglio 2020 11:23

Arbitri e var gravemente insufficienti allo stadio Franchi, ma per loro nessuno stop

29 ottobre 2019 11:39

Corriere dello Sport conferma, è falloso l'intervento di Lukaku su Sottil, gol Lazio da annullare. La moviola

28 ottobre 2019 12:30

Commisso: "Ieri sera arbitraggio scandaloso, ho capito perchè ci sono tante polemiche in Italia"

28 ottobre 2019 11:30

Cesari: "Guida è stato troppo timoroso, mercoledì scorso ha esordito bene in Champions. Doveva rivedere le immagini al monitor"

28 ottobre 2019 11:24

Designazioni arbitrali: Guida e Mazzoleni niente stop di un turno. Mercoledì ci saranno

28 ottobre 2019 10:44

Moviola: Guida prende 5 in pagella. Troppi errori insieme all'addettto al VAR Mazzoleni

28 ottobre 2019 10:26

Gazzetta, ecco quanto rischia Franck Ribery per la spinta all'assistente dell'arbitro Passeri

28 ottobre 2019 10:10

La Fiorentina attacca la Juve:" Come mai ad alcune squadre viene permesso di protestare molto?"

15 febbraio 2018 13:05

Cesari: "È inaccettabile che Guida non sia andato a rivedere le immagini del Var"

13 febbraio 2018 12:07

Di Gennaro:" La sudditanza psicologica esiste da sempre, a Firenze un brutto teatrino."

12 febbraio 2018 15:56

Gazzetta Dello Sport, Rizzoli e Nicchi promuovono l’arbitraggio di Guida a Firenze. Sulla decisione VAR...

11 febbraio 2018 10:31

Juve polemica per l'assegnazione di Guida. Bucchioni :"Polemica assurda."

09 febbraio 2018 11:46

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