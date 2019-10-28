Cesari: "Guida è stato troppo timoroso, mercoledì scorso ha esordito bene in Champions. Doveva rivedere le immagini al monitor"

L’ex arbitro Graziano Cesari, ospite a Tiki Taka ha parlato della direzione arbitrale di Guida nella partita di ieri Fiorentina-Lazio:"È stato timoroso, mercoledì scorso ha esordito bene in Champions...

L’ex arbitro Graziano Cesari, ospite a Tiki Taka ha parlato della direzione arbitrale di Guida nella partita di ieri Fiorentina-Lazio:

"È stato timoroso, mercoledì scorso ha esordito bene in Champions League e forse ha sofferto un pò questo. Non ha vissuto una grande serata, è necessario che gli arbitri vadano a rivedere le immagini al monitor".