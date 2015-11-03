Labaro Viola

Notizie Tiki Taka Fiorentina

Caos Tiki Taka, Zazzaroni: "Scrivo le cose quando le so" Ferrari mostra l'articolo: "Barella è della Roma"

17 maggio 2022 16:16

Graziani: "Alla Juventus hanno tutto il tempo per far capire a Vlahovic che non è più alla Fiorentina"

03 maggio 2022 16:29

Mediaset mostra la classifica di A senza errori arbitrali: Juventus la più favorita, sarebbe quinta

26 aprile 2022 14:11

Ciccio Graziani attaccato a Tiki Taka: "Ci sarà un motivo se all'Imolese hanno scelto Dionisi e non te"

26 aprile 2022 13:28

Tiki Taka color viola questa sera alle 23:30: tra gli ospiti ex viola e l'intermediario Fratini

11 aprile 2022 10:18

Bruno spara a zero su Vlahovic: ''Il gioco della Juve non lo esalta, ma lui non è ancora pronto''

05 aprile 2022 16:52

Scontro Zazzaroni-Graziani per colpa di Vlahovic: "Ho amici anche io nella Fiorentina, so più di te"

01 marzo 2022 12:21

Graziani a sorpresa: "Juventus nell'82 non ci ha rubato lo scudetto, perso per infortunio Antognoni"

01 marzo 2022 11:56

Bruno duro: "Juventus inguardabile. Tridente? Ma quale tridente, sono degli scappati di casa"

24 febbraio 2022 21:40

Cruciani contro Auriemma attacca Napoli: "Non conosce la storia, ignoranza è grassa da quelle parti"

10 febbraio 2022 13:48

Chiambretti stuzzica Nardella a Tiki Taka: "Perchè la Fiorentina è diventata il vivaio della Juventus?"

08 febbraio 2022 15:26

Cruciani sta con Commisso: "I tifosi devono mettersi in testa che non sono i padroni della società"

08 febbraio 2022 02:48

Zazzaroni: "Commisso avrebbe dovuto vendere Vlahovic a giugno, avrebbe preso gli stessi soldi"

08 febbraio 2022 02:37

Chiambretti: "Fa impressione che Commisso venda Vlahovic alla Juventus dopo le sue parole"

25 gennaio 2022 00:51

Parla anche Ezio Greggio: "Lo so con certezza, Vlahovic è già un giocatore della Juventus"

21 dicembre 2021 16:15

Montella: "Ho pagato per colpe non mie. Più facile mandar via l'allenatore che risolvere problemi"

14 dicembre 2021 17:59

Alessandro Moggi rivela: "Tutte le big d'Europa volevano Gonzalez, Fiorentina è stata più veloce"

07 dicembre 2021 13:00

Cruciani attacca Commisso: "Perchè fa sempre il piangina? Dovrebbe essere felice della Fiorentina"

21 settembre 2021 14:56

Joe Barone: "Spalletti e Sarri voci dei giornali. Facciamo pagare il Franchi a chi sta parlando..."

08 dicembre 2020 14:04

Mughini su Chiesa: "I tifosi viola non si lamentano, gli arriveranno..."

06 ottobre 2020 14:02

Pistocchi escluso da Tiki Taka su Mediaset perché è inviso dalla Juventus. Il retroscena

18 settembre 2020 09:45

Cesari: "Il rigore per la Juventus non c'é. Il movimento del braccio é dinamico al suo movimento. Aveva preso il tempo a Betancur"

04 febbraio 2020 01:22

Mediaset caccia Cassano da Tiki Taka, lo annuncia Pardo. Il motivo di questa decisione

23 dicembre 2019 16:53

Cassano: "Vlahovic è stato bravissimo sul gol. Fosse stato Chiellini al posto di Skriniar.."

17 dicembre 2019 13:48

Vieri: "Nerazzurri sfiniti dopo il ko col Barcellona. Un pari al Franchi non è da buttare.."

16 dicembre 2019 14:03

Cesari: "Guida è stato troppo timoroso, mercoledì scorso ha esordito bene in Champions. Doveva rivedere le immagini al monitor"

28 ottobre 2019 11:24

VIDEO, il miracolo Fiorentina e il grande omaggio di Tiki Taka in un servizio da brividi

13 aprile 2018 15:33

Archivio

Esplora l'archivio di Tiki Taka

Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 4
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 38
Sett. 50 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 6
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 44
Sett. 15