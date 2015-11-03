Notizie Tiki Taka Fiorentina

Caos Tiki Taka, Zazzaroni: "Scrivo le cose quando le so" Ferrari mostra l'articolo: "Barella è della Roma"
17 maggio 2022 16:16
Graziani: "Alla Juventus hanno tutto il tempo per far capire a Vlahovic che non è più alla Fiorentina"
03 maggio 2022 16:29
Mediaset mostra la classifica di A senza errori arbitrali: Juventus la più favorita, sarebbe quinta
26 aprile 2022 14:11
Ciccio Graziani attaccato a Tiki Taka: "Ci sarà un motivo se all'Imolese hanno scelto Dionisi e non te"
26 aprile 2022 13:28
Tiki Taka color viola questa sera alle 23:30: tra gli ospiti ex viola e l'intermediario Fratini
11 aprile 2022 10:18
Bruno spara a zero su Vlahovic: ''Il gioco della Juve non lo esalta, ma lui non è ancora pronto''
05 aprile 2022 16:52
Scontro Zazzaroni-Graziani per colpa di Vlahovic: "Ho amici anche io nella Fiorentina, so più di te"
01 marzo 2022 12:21
Graziani a sorpresa: "Juventus nell'82 non ci ha rubato lo scudetto, perso per infortunio Antognoni"
01 marzo 2022 11:56
Bruno duro: "Juventus inguardabile. Tridente? Ma quale tridente, sono degli scappati di casa"
24 febbraio 2022 21:40
Cruciani contro Auriemma attacca Napoli: "Non conosce la storia, ignoranza è grassa da quelle parti"
10 febbraio 2022 13:48
Chiambretti stuzzica Nardella a Tiki Taka: "Perchè la Fiorentina è diventata il vivaio della Juventus?"
08 febbraio 2022 15:26
Cruciani sta con Commisso: "I tifosi devono mettersi in testa che non sono i padroni della società"
08 febbraio 2022 02:48
Zazzaroni: "Commisso avrebbe dovuto vendere Vlahovic a giugno, avrebbe preso gli stessi soldi"
08 febbraio 2022 02:37
Chiambretti: "Fa impressione che Commisso venda Vlahovic alla Juventus dopo le sue parole"
25 gennaio 2022 00:51
Parla anche Ezio Greggio: "Lo so con certezza, Vlahovic è già un giocatore della Juventus"
21 dicembre 2021 16:15
Montella: "Ho pagato per colpe non mie. Più facile mandar via l'allenatore che risolvere problemi"
14 dicembre 2021 17:59
Alessandro Moggi rivela: "Tutte le big d'Europa volevano Gonzalez, Fiorentina è stata più veloce"
07 dicembre 2021 13:00
Cruciani attacca Commisso: "Perchè fa sempre il piangina? Dovrebbe essere felice della Fiorentina"
21 settembre 2021 14:56
Joe Barone: "Spalletti e Sarri voci dei giornali. Facciamo pagare il Franchi a chi sta parlando..."
08 dicembre 2020 14:04
Mughini su Chiesa: "I tifosi viola non si lamentano, gli arriveranno..."
06 ottobre 2020 14:02
Pistocchi escluso da Tiki Taka su Mediaset perché è inviso dalla Juventus. Il retroscena
18 settembre 2020 09:45
Cesari: "Il rigore per la Juventus non c'é. Il movimento del braccio é dinamico al suo movimento. Aveva preso il tempo a Betancur"
04 febbraio 2020 01:22
Mediaset caccia Cassano da Tiki Taka, lo annuncia Pardo. Il motivo di questa decisione
23 dicembre 2019 16:53
Cassano: "Vlahovic è stato bravissimo sul gol. Fosse stato Chiellini al posto di Skriniar.."
17 dicembre 2019 13:48
Vieri: "Nerazzurri sfiniti dopo il ko col Barcellona. Un pari al Franchi non è da buttare.."
16 dicembre 2019 14:03
Cesari: "Guida è stato troppo timoroso, mercoledì scorso ha esordito bene in Champions. Doveva rivedere le immagini al monitor"
28 ottobre 2019 11:24
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