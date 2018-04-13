VIDEO, il miracolo Fiorentina e il grande omaggio di Tiki Taka in un servizio da brividi
Nel corso della trasmissione di Sport Mediaset Tiki Taka c'è stato spazio per un bell'omaggio al miracolo Fiorentina e alle sue sei vittorie consecutive. Ecco il servizio di Giorgio Terruzzihttps://ww...
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2018 15:33
Nel corso della trasmissione di Sport Mediaset Tiki Taka c'è stato spazio per un bell'omaggio al miracolo Fiorentina e alle sue sei vittorie consecutive. Ecco il servizio di Giorgio Terruzzi
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