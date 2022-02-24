Bruno duro: "Juventus inguardabile. Tridente? Ma quale tridente, sono degli scappati di casa"

Il commento di Pasquale Bruno ai microfoni di Tiki Taka sulla Juventus

Pasquale Bruno, ex difensore italiano, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, trasmissione di Mediaset, esprimendo il suo parere sulla Juventus ad una settimana dalla sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "La Juventus è inguardabile. Parlano di tridente, ma quale tridente? Ho l’impressione che siano tre giocatori buttati là in campo, tre scappati di casa. Che ruolo fanno Morata e Dybala? Dybala gioca a 70 metri dalla porta avversaria e così lo uccidi".

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