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Vendita libera biglietti per la Juventus per i residenti a Firenze, 4 biglietti per chi ha Viola Gold

Cambiano alcune modalità di acquisto dei biglietti per Fiorentina-Juventus, la vendita si apre per i tifosi viola

A cura di Flavio Ognissanti
24 febbraio 2022 19:22
Vendita libera biglietti per la Juventus per i residenti a Firenze, 4 biglietti per chi ha Viola Gold - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Inizialmente c'erano state diverse polemiche per la scelta della Fiorentina di limitare la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus solo ai possessori di InViola Card e limitazione di un biglietto per ogni tessera. Adesso però le cose sono cambiate, con l'obiettivo di riempire il più possibile lo stadio Franchi il 2 marzo per la semifinale di Coppa Italia. Il primo cambiamento è la possibilità di prendere fino a 4 biglietti con la InViola Card (con obbligo di caricamento digitale sulla tessera inViola Card Gold di ciascun intestatario), il secondo cambiamento è la possibilità dal 28 febbraio di prendere un biglietto senza alcuna tessera si si è residenti nel comune di Firenze. Ricordiamo che invece per quanto riguarda il settore ospiti, la vendita sarà permessa solo ai residenti in Piemonte e Lombardia con tessere del tifoso della Juventus.

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