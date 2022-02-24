Labaro Viola

TicketOne annuncia: "Solo i tifosi della Juventus residenti in Piemonte possono andare a Firenze"

Possono prendere i biglietti per il settore ospiti per Fiorentina-Juventus solo i tifosi che hanno la tessera del tifoso della Juventus

A cura di Flavio Ognissanti
24 febbraio 2022 14:46
TicketOne annuncia: "Solo i tifosi della Juventus residenti in Piemonte possono andare a Firenze" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Primo Piano
Juventus
Coppa Italia
Biglietti
Piemonte
Ticketone
Condividi

TicketOne annuncia: "Solo i tifosi della Juventus residenti in Piemonte possono andare a Firenze"

"A seguito della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive nr 06/2022, la vendita dei tagliandi ai residenti nelle Regioni Piemonte e Lombardia esclusivamente per il solo settore “Ospiti” e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Juventus F.C. Dal 25/02/2022 ore 09.00 al 01/03/2022 ore 19.00, vendita riservata ai soli possessori di fidelity card della Juventus F.C. "

Lo scrive TicketOne sul proprio sito in merito alla partita tra Fiorentina e Juventus del 2 Marzo in programma a Firenze alle ore 21. Ricordiamo che la partita è a rischio dopo l'oltraggio dei tifosi bianconeri che hanno messo uno striscione contro la Fiorentina direttamente in Curva Fiesole

LA ROMA SCARICA VERETOUT, VA AL TORINO?

https://www.labaroviola.com/scappo-dalla-fiorentina-ora-la-roma-non-vuole-piu-veretout-sergio-oliveira-lha-messo-in-panchina/166769/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok