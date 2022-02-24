TicketOne annuncia: "Solo i tifosi della Juventus residenti in Piemonte possono andare a Firenze"

Possono prendere i biglietti per il settore ospiti per Fiorentina-Juventus solo i tifosi che hanno la tessera del tifoso della Juventus

"A seguito della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive nr 06/2022, la vendita dei tagliandi ai residenti nelle Regioni Piemonte e Lombardia esclusivamente per il solo settore “Ospiti” e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Juventus F.C. Dal 25/02/2022 ore 09.00 al 01/03/2022 ore 19.00, vendita riservata ai soli possessori di fidelity card della Juventus F.C. "

Lo scrive TicketOne sul proprio sito in merito alla partita tra Fiorentina e Juventus del 2 Marzo in programma a Firenze alle ore 21. Ricordiamo che la partita è a rischio dopo l'oltraggio dei tifosi bianconeri che hanno messo uno striscione contro la Fiorentina direttamente in Curva Fiesole

LA ROMA SCARICA VERETOUT, VA AL TORINO?

https://www.labaroviola.com/scappo-dalla-fiorentina-ora-la-roma-non-vuole-piu-veretout-sergio-oliveira-lha-messo-in-panchina/166769/