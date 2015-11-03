Notizie Ticketone Fiorentina

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TicketOne annuncia: "Solo i tifosi della Juventus residenti in Piemonte possono andare a Firenze"

24 febbraio 2022 14:46

Problemi voucher e sito ticketone in difficoltà, trovare biglietti per Fiorentina-Inter un incubo

21 settembre 2021 14:34

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