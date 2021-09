Problemi voucher e sito ticketone in difficoltà, trovare biglietti per Fiorentina-Inter un incubo

Fiorentina-Inter è un match di cartello e tanti sono stati i tifosi che hanno provato a prendere il biglietto per la partita di stasera. Lo stadio Franchi, complici anche le limitazioni di capienza imposte dal Covid, è andato esaurito in pochi giorni. E questo puo’ anche starci.

La rabbia dei tifosi viola, è scaturita tuttavia, dai problemi che il sito online Ticketone ha avuto. Molti tifosi hanno segnalato che il sito ha avuto problemi di server, oppure segnalava che i biglietti erano esauriti quando ancora in realtà non lo erano. Non pochi tifosi poi, hanno avuto difficoltà di poter usufruire del voucher che la Fiorentina aveva concesso, dopo che i tifosi non hanno potuto usufruire in maniera completa dell’abbonamento per la stagione 2019/2020.

In un servizio sicuramente da migliorare c’è anche una nota lieta. Ovvero il servizio offerto dalla Fiorentina per cercare di risolvere i problemi. I dipendenti dei Viola Point si sono adoperati in sostegno dei tifosi, e gli hanno aiutati nel risolvere le problematiche, soprattutto quelle legate al mal funzionamento del voucher. Quindi in attesa che il sito di biglietteria online (indipendente da Fiorentina) migliori, non resta che fare i complimenti alla società viola per come ha gestito la situazione.

Lorenzo Bigiotti

