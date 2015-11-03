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Notizie Biglietti Fiorentina

La Fiorentina chiama a raccolta i propri tifosi: maxi sconti per il match decisivo contro l'Hellas Verona

01 dicembre 2025 18:11

In vendita i biglietti per Fiorentina-Napoli. Il settore ospiti resta di 300 posti, no alle richieste da Napoli

10 settembre 2025 11:37

Fiorentina in semifinale, il Franchi chiama: partita la caccia al biglietto per la sfida col Betis

17 aprile 2025 23:33

Iniziata la vendita del Pack 3 gare per le partite in casa contro Inter, Empoli in Coppa Italia e Cagliari. I dettagli

06 novembre 2024 18:47

La Fiorentina annuncia: "Rimasti pochi biglietti per Olympiacos-Fiorentina. Vendita fino a domani alle 17"

20 maggio 2024 18:26

Repubblica: "Venduti quasi 7mila biglietti per Fiorentina-Olympiakos, da oggi è aperta la vendita libera"

17 maggio 2024 15:21

Problemi sito Uefa per i biglietti di Fiorentina-Olympiakos: dalle 12.15 sarà possibile prenderli

13 maggio 2024 12:18

I biglietti per finale di Atene della Fiorentina? Sarà la società viola a gestirli, il costo 25€. Altrimenti...

09 maggio 2024 11:26

Poco più di 15mila biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, numeri bassi per un quarto di finale europeo

17 aprile 2024 13:07

Biglietti in vendita per la finale di Conference ad Atene, solo 9.000 tagliandi per ciascuna finalista

09 aprile 2024 18:27

Sale la febbre per Fiorentina-Inter, già 30 mila persone attese al Franchi. L'obiettivo è il record stagionale

25 gennaio 2024 11:56

Iniziata vendita biglietti per Fiorentina-Atalanta: chi ha abbonamento può acquistare 4 biglietti ridotti

07 settembre 2023 18:29

Sito in tilt per la vendita dei biglietti di Fiorentina-Basilea. Il Franchi si prepara ad essere il 12° uomo in campo

03 maggio 2023 15:57

Fiorentina-Sivasspor, cominciata la vendita dei biglietti. Prezzi a partire da 14 euro, previsti sconti per i minori

28 febbraio 2023 19:05

Resp. biglietteria ACF: "Volano le vendite: quota 25mila spettatori per Fiorentina-Juventus. Vogliamo il record"

17 maggio 2022 18:05

Stasera Flachi ospite su Passione Fiorentina su Twitch dalle 21. In palio due biglietti per la Roma

05 maggio 2022 15:11

Il Milan prova a difendersi sul pasticcio biglietti: "Abbiamo rispettato tutte le regole e le disposizioni"

30 aprile 2022 12:21

Barone arrabbiato: "Ho chiamato Scaroni del Milan, la Fiorentina non è stata rispettata sui biglietti"

28 aprile 2022 20:03

Costa 27 euro il biglietto nel settore ospiti per Juventus-Fiorentina. In altri settori vietati i toscani

08 aprile 2022 13:26

Affibbiato: "Vendita dei biglietti per l'Empoli non sta andando benissimo, siamo solo a 21 mila"

01 aprile 2022 14:39

Affibbiato: ''Aperta a tutti la vendita dei biglietti per la tribuna e per la maratona, anche senza tessera"

01 marzo 2022 18:21

"23 mila biglietti venduti per la Juventus. Abbiamo chiesto la vendita libera per chi abita in Toscana"

28 febbraio 2022 18:22

Da lunedi la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus sarà libera per i residenti a Firenze

25 febbraio 2022 18:53

Vendita libera biglietti per la Juventus per i residenti a Firenze, 4 biglietti per chi ha Viola Gold

24 febbraio 2022 19:22

TicketOne annuncia: "Solo i tifosi della Juventus residenti in Piemonte possono andare a Firenze"

24 febbraio 2022 14:46

Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, stamattina una grande fila alla biglietteria

22 febbraio 2022 17:16

Entro domani i biglietti di Fiorentina-Juventus, serve Viola Card per la prelazione. Trasferta vietata?

21 febbraio 2022 12:59

Resp. biglietteria Fiorentina: "Peccato aver saputo solo oggi del 75%, disagi per tifosi fuori da Firenze"

19 febbraio 2022 18:29

Affibbiato: ''Non trovo giusto che al ritorno la Juventus avrà capienza 100%, domenica Fiesole esaurita''

16 febbraio 2022 18:48

Richiesta biglietti Fiorentina-Juventus da tifosi viola in ogni parte d'Italia. Club in attesa di decisioni

12 febbraio 2022 13:56

Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino

01 novembre 2021 13:29

I Club Napoli protestano: "Grave discriminazione della Fiorentina, in vendita solo 450 ticket"

29 settembre 2021 12:03

Per la sfida con la Juventus si va verso le 40 mila presenze. Abbonamenti a quota 26 mila

08 settembre 2019 12:08

Biglietti cari per le sfide contro Napoli e Juventus. È già scoppiata la polemica sui social

14 agosto 2019 11:59

Fiorentina-Genoa, record tagliandi venduti. Si va verso il sold out al Franchi

23 maggio 2019 09:04

La Nazione, ecco quanti spettatori saranno presenti allo stadio Artemio Franchi

07 aprile 2019 09:35

Fiorentina-Frosinone, biglietti in vendita dalla giornata odierna...

01 aprile 2019 10:36

ACF, in vendita i tagliandi per la sfida del 10 marzo con la Lazio…

01 marzo 2019 09:36

"38 mila biglietti venduti, ne restano 2 mila. Superato il record contro il Bayern Monaco"

28 novembre 2018 23:14

Fiorentina - Benevento: per le donne biglietti in vendita a 1 o 2 euro

05 marzo 2018 11:32

L'Empoli alza il costo del biglietto per i tifosi viola. Possibile sciopero dei tifosi viola

08 novembre 2016 11:03

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