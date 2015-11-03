Notizie Biglietti Fiorentina

La Fiorentina chiama a raccolta i propri tifosi: maxi sconti per il match decisivo contro l'Hellas Verona
01 dicembre 2025 18:11
In vendita i biglietti per Fiorentina-Napoli. Il settore ospiti resta di 300 posti, no alle richieste da Napoli
10 settembre 2025 11:37
Fiorentina in semifinale, il Franchi chiama: partita la caccia al biglietto per la sfida col Betis
17 aprile 2025 23:33
Iniziata la vendita del Pack 3 gare per le partite in casa contro Inter, Empoli in Coppa Italia e Cagliari. I dettagli
06 novembre 2024 18:47
La Fiorentina annuncia: "Rimasti pochi biglietti per Olympiacos-Fiorentina. Vendita fino a domani alle 17"
20 maggio 2024 18:26
Repubblica: "Venduti quasi 7mila biglietti per Fiorentina-Olympiakos, da oggi è aperta la vendita libera"
17 maggio 2024 15:21
Problemi sito Uefa per i biglietti di Fiorentina-Olympiakos: dalle 12.15 sarà possibile prenderli
13 maggio 2024 12:18
I biglietti per finale di Atene della Fiorentina? Sarà la società viola a gestirli, il costo 25€. Altrimenti...
09 maggio 2024 11:26
Poco più di 15mila biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, numeri bassi per un quarto di finale europeo
17 aprile 2024 13:07
Biglietti in vendita per la finale di Conference ad Atene, solo 9.000 tagliandi per ciascuna finalista
09 aprile 2024 18:27
Sale la febbre per Fiorentina-Inter, già 30 mila persone attese al Franchi. L'obiettivo è il record stagionale
25 gennaio 2024 11:56
Iniziata vendita biglietti per Fiorentina-Atalanta: chi ha abbonamento può acquistare 4 biglietti ridotti
07 settembre 2023 18:29
Sito in tilt per la vendita dei biglietti di Fiorentina-Basilea. Il Franchi si prepara ad essere il 12° uomo in campo
03 maggio 2023 15:57
Fiorentina-Sivasspor, cominciata la vendita dei biglietti. Prezzi a partire da 14 euro, previsti sconti per i minori
28 febbraio 2023 19:05
Resp. biglietteria ACF: "Volano le vendite: quota 25mila spettatori per Fiorentina-Juventus. Vogliamo il record"
17 maggio 2022 18:05
Stasera Flachi ospite su Passione Fiorentina su Twitch dalle 21. In palio due biglietti per la Roma
05 maggio 2022 15:11
Il Milan prova a difendersi sul pasticcio biglietti: "Abbiamo rispettato tutte le regole e le disposizioni"
30 aprile 2022 12:21
Barone arrabbiato: "Ho chiamato Scaroni del Milan, la Fiorentina non è stata rispettata sui biglietti"
28 aprile 2022 20:03
Costa 27 euro il biglietto nel settore ospiti per Juventus-Fiorentina. In altri settori vietati i toscani
08 aprile 2022 13:26
Affibbiato: "Vendita dei biglietti per l'Empoli non sta andando benissimo, siamo solo a 21 mila"
01 aprile 2022 14:39
Affibbiato: ''Aperta a tutti la vendita dei biglietti per la tribuna e per la maratona, anche senza tessera"
01 marzo 2022 18:21
"23 mila biglietti venduti per la Juventus. Abbiamo chiesto la vendita libera per chi abita in Toscana"
28 febbraio 2022 18:22
Da lunedi la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus sarà libera per i residenti a Firenze
25 febbraio 2022 18:53
Vendita libera biglietti per la Juventus per i residenti a Firenze, 4 biglietti per chi ha Viola Gold
24 febbraio 2022 19:22
TicketOne annuncia: "Solo i tifosi della Juventus residenti in Piemonte possono andare a Firenze"
24 febbraio 2022 14:46
Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, stamattina una grande fila alla biglietteria
22 febbraio 2022 17:16
Entro domani i biglietti di Fiorentina-Juventus, serve Viola Card per la prelazione. Trasferta vietata?
21 febbraio 2022 12:59
Resp. biglietteria Fiorentina: "Peccato aver saputo solo oggi del 75%, disagi per tifosi fuori da Firenze"
19 febbraio 2022 18:29
Affibbiato: ''Non trovo giusto che al ritorno la Juventus avrà capienza 100%, domenica Fiesole esaurita''
16 febbraio 2022 18:48
Richiesta biglietti Fiorentina-Juventus da tifosi viola in ogni parte d'Italia. Club in attesa di decisioni
12 febbraio 2022 13:56
Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino
01 novembre 2021 13:29
I Club Napoli protestano: "Grave discriminazione della Fiorentina, in vendita solo 450 ticket"
29 settembre 2021 12:03
Per la sfida con la Juventus si va verso le 40 mila presenze. Abbonamenti a quota 26 mila
08 settembre 2019 12:08
Biglietti cari per le sfide contro Napoli e Juventus. È già scoppiata la polemica sui social
14 agosto 2019 11:59
Fiorentina-Genoa, record tagliandi venduti. Si va verso il sold out al Franchi
23 maggio 2019 09:04
La Nazione, ecco quanti spettatori saranno presenti allo stadio Artemio Franchi
07 aprile 2019 09:35
Fiorentina-Frosinone, biglietti in vendita dalla giornata odierna...
01 aprile 2019 10:36
ACF, in vendita i tagliandi per la sfida del 10 marzo con la Lazio…
01 marzo 2019 09:36
"38 mila biglietti venduti, ne restano 2 mila. Superato il record contro il Bayern Monaco"
28 novembre 2018 23:14
Fiorentina - Benevento: per le donne biglietti in vendita a 1 o 2 euro
05 marzo 2018 11:32
L'Empoli alza il costo del biglietto per i tifosi viola. Possibile sciopero dei tifosi viola
08 novembre 2016 11:03
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