L'Empoli alza il costo del biglietto per i tifosi viola. Possibile sciopero dei tifosi viola

Per il terzo anno di seguito l'Empoli potrebbe approfittarsi del tifosi viola in trasferta

Questo l'articolo di Francesca Bandinelli sul Corriere dello Sport Stadio che parla del caro biglietti per Empoli - Fiorentina:

Si aspetta il prossimo fine settimana per avere l’ufficialità dell’inserimento, da parte dell’Empoli, del prossimo derby con la Fiorentina nella prima fascia di prezzo. Se così fosse, in linea per altro con quanto accaduto negli anni scorsi, per un biglietto di settore ospiti servirebbero più o meno 35 euro, una cifra ritenuta altissima, alla luce anche della visibilità e della struttura del Castellani. I tifosi aspettano di conoscere la decisione che sarà presa dall'Empoli del presidente Corsi e successivamente decideranno il da farsi, si pensa anche e soprattutto allo sciopero e alla scelta di disertare la trasferta, così come accaduto lo scorso aprile e pure l’anno prima.