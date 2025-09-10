In vendita i biglietti per Fiorentina-Napoli. Il settore ospiti resta di 300 posti, no alle richieste da Napoli

Inizierà finalmente oggi a 12:00 la vendita dei biglietti per il match tra Fiorentina e Napoli valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Il match si giocherà Sabato alle 20:45 ma la ve...

Inizierà finalmente oggi a 12:00 la vendita dei biglietti per il match tra Fiorentina e Napoli valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Il match si giocherà Sabato alle 20:45 ma la vendita dei biglietti è iniziata soltanto oggi per via del comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che ha tardato la sua decisione. Il CASMS infatti si doveva pronunciare sulla capienza del settore ospiti e sulla possibilità della trasferta per i residenti in Campania. Alla fine l'organo ha deciso di far restare di 300 posti la capienza del settore ospiti, scontentando di fatto le richieste del club azzurro e dei suoi tifosi. Mentre per i residenti in Campania sarà possibile acquistare i biglietti solo nel settore ospiti