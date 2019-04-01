Fiorentina-Frosinone, biglietti in vendita dalla giornata odierna...

Sono stati messi in vendita da stamani i tagliandi per la gara di domenica prossima allo stadio Artemio Franchi. Il calcio d'inizio sarà alle 12.30 tra Fiorentina e Frosinone.Fonte: Violachannel

A cura di Redazione Labaroviola 01 aprile 2019 10:36

Fiorentina's Federico Chiesa (R) vies for the ball with Frosinone's Francesco Zampano and teammate Edoardo Goldaniga (L) during the Italian Serie A soccer match between Frosinone Calcio and ACF Fiorentina at Benito Stirpe stadium in Frosinone, Italy,

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