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Fiorentina-Frosinone, biglietti in vendita dalla giornata odierna...

Sono stati messi in vendita da stamani i tagliandi per la gara di domenica prossima allo stadio Artemio Franchi. Il calcio d'inizio sarà alle 12.30 tra Fiorentina e Frosinone.Fonte: Violachannel

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2019 10:36
Fiorentina-Frosinone, biglietti in vendita dalla giornata odierna... - Fiorentina's Federico Chiesa (R) vies for the ball with Frosinone's Francesco Zampano and teammate Edoardo Goldaniga (L) during the Italian Serie A soccer match between Frosinone Calcio and ACF Fiorentina at Benito Stirpe stadium in Frosinone, Italy,
Fiorentina's Federico Chiesa (R) vies for the ball with Frosinone's Francesco Zampano and teammate Edoardo Goldaniga (L) during the Italian Serie A soccer match between Frosinone Calcio and ACF Fiorentina at Benito Stirpe stadium in Frosinone, Italy,
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Sono stati messi in vendita da stamani i tagliandi per la gara di domenica prossima allo stadio Artemio Franchi. Il calcio d'inizio sarà alle 12.30 tra Fiorentina e Frosinone.

Fonte: Violachannel

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