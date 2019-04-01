Fiorentina-Frosinone, biglietti in vendita dalla giornata odierna...
Sono stati messi in vendita da stamani i tagliandi per la gara di domenica prossima allo stadio Artemio Franchi. Il calcio d'inizio sarà alle 12.30 tra Fiorentina e Frosinone.Fonte: Violachannel
A cura di Redazione Labaroviola
01 aprile 2019 10:36
Sono stati messi in vendita da stamani i tagliandi per la gara di domenica prossima allo stadio Artemio Franchi. Il calcio d'inizio sarà alle 12.30 tra Fiorentina e Frosinone.
Fonte: Violachannel