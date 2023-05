Sito in tilt per la vendita dei biglietti di Fiorentina-Basilea. Il Franchi si prepara ad essere il 12° uomo in campo

Poco più di un’ora fa è iniziata la vendita dei biglietti validi per vedere Fiorentina-Basilea allo stadio Artemio Franchi. La voglia dei tifosi viola di veder la Fiorentina trionfare in Europa è tale da aver mandato in tilt il sito dai tanti accessi effettuati. Per la gara dell’11 maggio si prevede un Franchi stracolmo che sarà il 12° uomo in campo, la piazza vuole questa finale a tutti i costi e i giocatori stanno ricambiando la fiducia fornendo ottime prestazioni, come il 5-0 rifilato alla Samp.

Questa sera è un altro banco di prova importante per testare il livello e la mentalità dei giocatori viola. Più si alza il livello più aumentano le aspettative e più diventa alta la pressione, dovrà essere bravo Italiano a mettere i propri giocatori nella condizione di scendere in campo il più liberi di testa possibile.

PRIMA VOLTA CONTRO LA FIORENTINA PER L’EX PAULO SOUSA, ALLA RICERCA DEL DECIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO