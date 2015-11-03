Notizie Basilea Fiorentina

Barak si allena con la tuta della Fiorentina, obiettivo convincere Pioli nel ritiro al Viola Park
16 giugno 2025 19:50
"Fiorentina interessata ad Avdullahu. Il centrocampista del Basilea è desiderato anche in Bundesliga"
14 aprile 2025 14:29
Gazzetta: "A gennaio la Fiorentina può regalare un difensore a Italiano: van Breemen, accetta Firenze"
16 novembre 2023 13:12
Calciomercato.it, van Breemen del Basilea offerto alla Fiorentina per la difesa. Costa 3 milioni
13 novembre 2023 19:14
Gazzetta: "Fiorentina, maxi plusvalenza dalla cessione di Cabral al Benfica. Nessuno l'avrebbe immaginato"
08 agosto 2023 08:03
Fiorentina è testa di serie ai playoff Conference: Basilea fuori ai preliminari. Evitate Aston Villa ed Eintracht
03 agosto 2023 17:56
Tuttosport, Fiorentina su Amdouni ma su di lui c’è anche il Toro pronto ad offrire 6 milioni al Basilea
21 maggio 2023 09:23
Amoruso analizza errore di Igor: "Lì non si pensa, si manda pallone in tribuna. Italiano inca**ato l'ha tolto"
20 maggio 2023 18:59
Marianella: "Gol di Barak sul podio della storia viola con quelli di Batistuta. Amo tutto di Firenze"
20 maggio 2023 16:45
Venuti il primo ad accorgersi dell'arresto cardiaco del tifoso della Fiorentina, gli ha salvato la vita
19 maggio 2023 20:35
Bucciantini: "Fiorentina in finale con volontà ed idee. Ho visto uno Jovic presente, bravo sull'assist"
19 maggio 2023 19:53
Cecchi: "Troppo severi con Jovic: ha fatto l'assist, palo sfortunato. Rispetto a Cabral lui c'era"
19 maggio 2023 18:50
Bocci: "Comunque vada stagione da ricordare: obiettivo vincere almeno una finale. Elettrizzato per Praga"
19 maggio 2023 18:33
Cabral assente nella festa di Peretola, è rimasto a Basilea sfruttando giorno libero. Domani in gruppo
19 maggio 2023 16:57
Pres. Basilea: "Fiorentina molto più avanti di noi. Non ci hanno rubato nulla andando in finale"
19 maggio 2023 16:40
Festa Fiorentina, una notte di canti e balli a Basilea. Caroselli a Firenze, al Piazzale
19 maggio 2023 09:33
Vogel: "Non era destino, usciamo a testa alta. Fiorentina premiata per averci provato fino all'ultimo"
19 maggio 2023 01:07
Scugnizzo viola: “Andiamo a Praga! Ho perso vent’anni stasera ma ne è valsa la pena”
19 maggio 2023 00:56
PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ DEVASTANTE, MILENKOVIC UN MURO, BIRAGHI PERFETTO. MALE JOVIC
18 maggio 2023 23:50
Barak porta in finale di Conference una meravigliosa Fiorentina che ha dominato a Basilea
18 maggio 2023 23:42
FORMAZIONE FIORENTINA: CASTROVILLI DENTRO, MANDRAGORA FUORI. BREKALO TITOLARE
18 maggio 2023 19:35
Vitale sicuro: "Fiorentina vince Conference e se la gioca con l'Inter. Secondo gol Basilea venuto per caso"
18 maggio 2023 19:28
Proiettili di gomma contro i tifosi della Fiorentina. La polizia interviene a Basilea per evitare scontri
18 maggio 2023 19:21
Monti: "Sarà una partita a scacchi: Fiorentina deve mettere ko Basilea con la testa, qualità ci sono"
18 maggio 2023 18:47
Dalla Svizzera: "Fiorentina in campo come un battaglione infuocato, ma il Basilea farà il colpaccio"
18 maggio 2023 16:50
Bongiorni: "Basilea step importante per la Fiorentina, se passano questo ostacolo alzano il trofeo"
18 maggio 2023 16:37
Kuzmanovic: "Il Basilea non può contare solo sul sostegno della gente, altrimenti la Fiorentina colpirà"
18 maggio 2023 16:06
Polverosi: "Per battere il Basilea non serve un'impresa storica, basta un gol e la partita è recuperata"
18 maggio 2023 15:44
Zuberbuhler: "Cabral? A Firenze bene solo nell'occasione del gol, per il resto non una grande prestazione"
18 maggio 2023 15:09
Borghi: "Stasera la Fiorentina vincerà 2-0. Hanno il football per poter battere il Basilea. Sono più forti"
18 maggio 2023 11:15
Da Basilea suonano la carica, Ndoye: "Se non siamo concentrati vincerà la Fiorentina. Cabral amico mio"
18 maggio 2023 11:02
I tifosi della Fiorentina faranno un corteo tra le strade di Basilea per raggiungere lo stadio della gara
18 maggio 2023 09:50
Milenkovic-Quarta in difesa, Bonaventura torna dal 1’. Tridente Ikone-Cabral-Gonzalez
18 maggio 2023 09:02
Basilea-Fiorentina, niente sfida in chiaro: sarà trasmessa solo su Dazn e su Sky
18 maggio 2023 08:59
Italiano: "Serve ciliegina alla stagione esaltante. Se giochiamo da Fiorentina passeremo il turno"
17 maggio 2023 19:16
Dal centro sportivo: buone notizie, tutti presenti, Cabral c'è, si allena regolarmente in gruppo
17 maggio 2023 11:54
Cabral recuperato, il bomber di Coppa guiderà la rimonta contro il suo Basilea, vuole eliminarlo
17 maggio 2023 09:05
In 2.000 a Basilea, oltre 650 i km che separano le due città: tanti i tifosi viola, diversi i mezzi utilizzati
17 maggio 2023 08:57
Totti tifa Fiorentina: "Speriamo bene per giovedì, sarebbe un bel messaggio per il calcio italiano"
16 maggio 2023 21:38
Basilea-Fiorentina affidata allo spagnolo Sanchez. Ha già arbitrato Juventus e Roma in Europa League
16 maggio 2023 19:39
Flachi: "Fiorentina ha giocatori per mettere in difficoltà il Basilea ma non mi sembrano così deboli"
16 maggio 2023 18:45
Amoruso: "Se la Fiorentina deve aver paura del Basilea rimaniamo a Firenze. Importante l'approccio"
16 maggio 2023 18:30
Scugnizzo viola: "L'abbraccio di squadra e mister sotto la Fiesole, è puro amore. A Basilea senza paura"
16 maggio 2023 16:21
Sabatini consiglia: "Se la Fiorentina vuole vincere la finale di Coppa Italia stasera deve tifare Inter"
16 maggio 2023 13:41
Recupero lampo di Cabral: ha rinunciato al giorno libero per cercare di essere al top con il Basilea
16 maggio 2023 09:16
Manicone: "Non mi aspettavo una vittoria del Basilea ma credo che alla fine passerà la Fiorentina"
15 maggio 2023 20:20
Bocci: "A Basilea servirà pazienza e testa che è mancata all'andata. Errori in Europa sono letali"
15 maggio 2023 18:43
Altra buona prestazione per Josip Brekalo, ma non basta per giocare titolare contro il Basilea
15 maggio 2023 18:35
Ulivieri ci crede: "La Fiorentina può ribaltare il risultato dell'andata col Basilea"
15 maggio 2023 17:00
Kuzmanovic: "Contro il Basilea una sola squadra in campo, era la Fiorentina, come contro i Rangers"
15 maggio 2023 14:54
Italiano avvisa: "Contro il Basilea giocherà solo chi è al 100%, chi non lo è non metterà piede in campo"
15 maggio 2023 12:10
Brekalo: "Due finali opportunità storica, possiamo vincere a Basilea. Sfortuna? Non riesco a segnare"
14 maggio 2023 18:29
Marianella: "La Fiorentina con l'1-0 va ai supplementari, con il 2-0 va a Praga. Tutto è ancora aperto"
13 maggio 2023 21:44
Cabral non convocato con l'Udinese per esserci a Basilea, riposo e lavoro personalizzato
13 maggio 2023 18:32
Lippi è tranquillo: "La Fiorentina può vincere a Basilea, ha dimostrato di rendere meglio in trasferta"
13 maggio 2023 15:19
Il retroscena, Commisso è sceso nello spogliatoio della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Basilea
13 maggio 2023 14:59
Confronto tra Italiano e la squadra, il tecnico ha strigliato il gruppo dopo gli errori contro il Basilea
13 maggio 2023 13:35
Tifosi del Basilea distruggono 10 autobus a Firenze: "Erano teppisti, un danno per tutti i cittadini"
13 maggio 2023 12:22
Bucciantini: "Troppa rabbia contro la Fiorentina, non meritava sconfitta. Basilea non ha fatto nulla per vincere"
12 maggio 2023 19:48
Bocci: "Fiorentina ha preso l'1-2 per la smania di voler fare altri gol. Niente è perduto"
12 maggio 2023 18:37
Lang: "Fantastico vincere all'ultimo minuti. Speriamo di essere fortunati anche al ritorno"
12 maggio 2023 16:40
Hitz: "Vittoria fortunata con la Fiorentina, sarebbe stato giusto il pareggio. Sorpreso dal clima del Franchi"
12 maggio 2023 16:20
Ladri in casa di Amrabat mentre era in campo in Fiorentina-Basilea. Entrati dalla finestra, presi mille euro
12 maggio 2023 15:51
Cabral, il Re di Coppa mette ancora la firma: ora i gol in Europa sono 8
12 maggio 2023 09:54
Nazione: "La difesa tiene botta poi Xhaka con due assist letali sorprende tutti"
12 maggio 2023 09:47
Gazzetta avvisa: “Ribaltone? Non impossibile ma sarà dura se la Fiorentina è questa”
12 maggio 2023 09:39
Vogel: "Dopo la vittoria a Firenze abbiamo il 51% di possibilità di passare il turno. La Fiorentina il 49%"
12 maggio 2023 00:12
Italiano: "Primo tempo perfetto. Mi dà fastidio, adesso al ritorno si chiuderanno ancora più in difesa"
11 maggio 2023 23:50
Cabral illude la Fiorentina, il Basilea la ribalta e vince 2-1 al Franchi. Strada in salita per i viola
11 maggio 2023 22:59
PAGELLE FIORENTINA: QUARTA SALTATO COME UN BIRILLO, MALE MANDRAGORA E RANIERI
11 maggio 2023 22:55
Sono 34.276 gli spettatori al Franchi per Fiorentina-Basilea. La società viola incassa 890 mila euro
11 maggio 2023 22:09
Fiorentina in campo per superare l'ostacolo Basilea. I 5 precedenti non riportano vittorie viola
11 maggio 2023 20:53
Italiano: "Ranieri? Una bellissima sorpresa. Cabral è recuperato, giocare contro la ex squadra lo stimolerà"
11 maggio 2023 20:25
FORMAZIONE FIORENTINA, RANIERI TITOLARE. IKONÈ E NICO ESTERNI, BONAVENTURA TREQUARTISTA
11 maggio 2023 19:38
Tifosi del Basilea arrivati nel centro di Firenze, saranno in 2500 al Franchi per la partita
11 maggio 2023 13:22
Il Basilea fa rifinitura sul campo sintetico del Firenze Sud. Lavoro tattico e squadra arrivata alle 10.45
11 maggio 2023 11:29
Alla scoperta del Basilea pochi giorni dopo il Far West, la testata di Xhaka gli costa 8 giornate di squalifica
11 maggio 2023 11:12
Dubbio Terracciano, riuscirà a riprendersi dalla febbre di ieri? Cerofolini è pronto a fare il titolare
11 maggio 2023 10:28
Flachi: "Cabral è quello che dà più garanzie davanti. Normale lasciarsi andare mentalmente in campionato"
10 maggio 2023 19:43
Sentite Graziani: "Giocare prima in casa svantaggio? Una barzelletta. Non vedo Fiorentina favorita"
10 maggio 2023 19:20
Calafiori: "In passato sono stato accostato alla Fiorentina, mi aveva fatto piacere ma non c'era nulla"
10 maggio 2023 17:33
Vogel: "Non avremo tempo per attaccare. La Fiorentina ha un grande giocatore come Ikonè"
10 maggio 2023 17:32
Dodò: "Al 100% entro fine stagione" Italiano lo prende in giro: "Ti devi sbrigare, la stagione sta finendo"
10 maggio 2023 16:51
Marchini: "Cerofolini sarà emozionato e stimolato. Non schierare Cabral sarebbe un torto"
10 maggio 2023 15:15
Italiano: "Terracciano ha la febbre, Cabral ha recuperato. Brekalo ha avuto problema serio. Sottil out"
10 maggio 2023 14:37
Dal centro sportivo: sorride Italiano, Cabral si allena in gruppo. Unico assente Terracciano
10 maggio 2023 11:29
30 mila biglietti venduti per ora per Fiorentina-Basilea. Bandierine per una coreografia a tutto stadio
10 maggio 2023 09:27
Entusiasmo viola: 30.000 al Franchi per il Basilea. Coppa Italia? La Curva Sud sembra essere già esaurita
10 maggio 2023 08:50
Kuzmanovic: “La Fiorentina può vincere sia Coppa Italia che Conference. A Firenze per i miei anni più belli”
10 maggio 2023 08:48
Dal CS, Ancora lavoro personalizzato per Cabral ma c'è ottimismo in vista del Basilea
09 maggio 2023 19:28
Bocci: "Questo mese farà capire la dimensione della Fiorentina. Basilea? Servirà anima e cuore"
09 maggio 2023 18:28
Amoruso si espone: "Il Basilea non è nemmeno lontanamente vicina al livello della Fiorentina"
09 maggio 2023 15:45
Cassano: "Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l'AZ" Adani e Vieri: "Finale sarà contro il West Ham"
09 maggio 2023 15:01
Kuzmanovic: "Il ricordo più bello della mia carriera è la vittoria contro la Juventus a Torino per 2-3"
09 maggio 2023 13:35
Sfida contro il passato per Arthur Cabral. Al Franchi arriva il Basilea, il brasiliano sarà al centro dell'attacco
09 maggio 2023 11:40
Oggi tutti in campo per preparare la sfida con il Basilea: Dodò sta bene, nessun problema fisico
09 maggio 2023 09:58
Scugnizzo viola: "Una sconfitta che sa di vittoria. Tante occasioni non concretizzate. Ora testa al Basilea"
08 maggio 2023 14:51
In vendita le bandierine per Fiorentina-Basilea. Obiettivo colorare tutto lo stadio di Viola
08 maggio 2023 13:34
Esodo dei tifosi del Basilea al Franchi? Biglietteria andata in tilt per il sovraccarico di richieste
05 maggio 2023 16:40
Gonzalez e Cabral puntano sulla Conference, nel mirino il Basilea. Jovic titolare contro il Napoli
05 maggio 2023 08:56
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