Calciomercato.it, van Breemen del Basilea offerto alla Fiorentina per la difesa. Costa 3 milioni

La Juventus, ad esempio, è alla ricerca di un centrocampista dopo i forfait forzati di Fagioli e Pogba. Il Milan di Pioli, invece, è a caccia di un difensore in grado di rinforzare il reparto arretrato. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per le big di Serie A. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, Finn van Breemen è stato proposto a Roma, Juventus e Fiorentina.

Si tratta di un difensore centrale, classe 2003, di proprietà del Basilea. Van Breemen sta trovando continuità in Svizzera e ha una valutazione piuttosto contenuta, intorno ai 3 milioni di euro. Il calciatore piace a tutti e tre i club e potrebbe presto far parlare di sé in vista di gennaio.

FIORENTINA ATTIVA SUL MERCATO. A GENNAIO L’ESTERNO PUO’ ARRIVARE DALL’ARGENTINA