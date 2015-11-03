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Notizie Van Breemen Fiorentina

Gazzetta: "A gennaio la Fiorentina può regalare un difensore a Italiano: van Breemen, accetta Firenze"

16 novembre 2023 13:12

Calciomercato.it, van Breemen del Basilea offerto alla Fiorentina per la difesa. Costa 3 milioni

13 novembre 2023 19:14

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