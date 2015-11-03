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Notizie Van Breemen Fiorentina
Gazzetta: "A gennaio la Fiorentina può regalare un difensore a Italiano: van Breemen, accetta Firenze"
16 novembre 2023 13:12
Calciomercato.it, van Breemen del Basilea offerto alla Fiorentina per la difesa. Costa 3 milioni
13 novembre 2023 19:14
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Esplora l'archivio di Van Breemen
2023
Sett. 46
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