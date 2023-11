Gazzetta: “A gennaio la Fiorentina può regalare un difensore a Italiano: van Breemen, accetta Firenze”

Se Holm è un nome da monitorare per la fascia destra visto l’infortunio di Dodò, sembrano invece tramontati altri profili, come Gendrey e Baschirotto del Lecce, a cui i viola si erano interessati in passato. Se poi la dirigenza volesse regalare al suo tecnico anche un centrale difensivo, potrebbe prendere in considerazione Finn van Breemen, classe 2003 del Basilea, a cui piacerebbe giocare nella nostra Serie A e gradirebbe la destinazione Firenze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

TREVISANI PARLA DEL RIFIUTO DI ITALIANO AL NAPOLI