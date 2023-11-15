Trevisani critica il Napoli: "Se sia De Zerbi che Italiano non sono andati ad allenare lì un motivo c'è"

Il noto opinionista ha così commentato i problemi ormai noti della panchina del Napoli, sfociatosi con l'esonero di Rudi Garcia.

Il giornalista e opinionista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A e ha parlato della situazione attuale della panchina del Napoli e anche dei papabili allenatori che si sono avvicendati durante l'estate, tra cui l'attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano :

"Se durante l'estate Italiano e De Zerbi hanno rifiutato il Napoli, vuol dire che qualche problema esiste. Non so se sono di contratto o altro ma deve esserci un motivo valido per rifiutare una piazza come Napoli. Adesso i problemi sono venuti fuori con Garcia che era la seconda, per non dire la quinta/sesta scelta di De Laurentiis. Mazzarri dovrà essere bravo a trovare la quadra in fretta perché le partite sono tante e tutte difficili."

LE PAROLE DI KAYODE

https://www.labaroviola.com/kayode-la-juventus-mi-ha-scartato-credo-di-tornare-contro-il-milan-italiano-fondamentale-per-me/230231/