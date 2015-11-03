Labaro Viola

Notizie De Laurentis Fiorentina

De Laurentiis: "Il giocattolo è in mano ad un bambino, serve una svolta: Malagò la soluzione"

02 aprile 2026 10:13

De Laurentis da brividi. Omaggio all'ex presidente viola Rocco Commisso con una maglia speciale

31 gennaio 2026 18:18

Criscitiello: “Servirebbe un presidente che sia un mix tra Rocco Commisso e De Laurentiis”

29 gennaio 2026 18:16

De Laurentis “Abbiamo vinto due scudetti senza centro sportivo come il Viola Park. Ci sono delle priorità”

18 luglio 2025 17:24

L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega

18 dicembre 2024 23:50

Clamoroso De Laurentis: irrompe in diretta Sky e aggredisce giornalisti e cameraman!

11 marzo 2024 22:39

Trevisani critica il Napoli: "Se sia De Zerbi che Italiano non sono andati ad allenare lì un motivo c'è"

15 novembre 2023 15:09

De Laurentiis prende in giro Allegri: "Venne a insegnarmi calcio nel mio ufficio, poi presi Spalletti..."

24 marzo 2023 18:06

Sentite De Laurentiis: "Basta competizioni UEFA, chi vuole fare la Conference? Serve un campionato europeo"

02 marzo 2023 18:19

La smentita di ADL: "Fiducia totale in Spalletti, ha tre anni di contratto. Mai pensato alla separazione"

27 aprile 2022 22:42

Pochesci: "A Italiano serve una società forte. In questo momento alla Fiorentina c'è caos"

08 luglio 2021 13:04

Corriere dello Sport, sarà Sergio Conceição il nuovo allenatore del Napoli. Spalletti rimane libero

24 maggio 2021 14:32

Giuffredi: "Non escludo la possibilità che Veretout possa andare al Napoli in estate"

06 marzo 2020 23:14

De Laurentiis pensa al risarcimento arbitrale: "Se un giudice sbaglia nell'emettere una sentenza può risarcire i danni"

15 febbraio 2020 10:04

Dall'Inghilterra, lo sceicco Al-Thani vuole il Napoli, offerti 560 milioni a De Laurentiis

12 novembre 2019 23:38

Lady Allan sbotta sui social: "Non ne posso più, mio marito viene attaccato per accuse false e io vengo insultata anche mentre faccio la spesa"

09 novembre 2019 18:22

De Laurentis non molla Chiesa. Pronta un'altra offerta irrinunciabile per il talento viola

16 ottobre 2018 12:46

Archivio

Esplora l'archivio di De Laurentis

Sett. 14 Sett. 5
Sett. 29
Sett. 51 Sett. 11
Sett. 46 Sett. 12 Sett. 9
Sett. 17
Sett. 27 Sett. 21
Sett. 10 Sett. 7
Sett. 46 Sett. 45
Sett. 42