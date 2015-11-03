Notizie De Laurentis Fiorentina

De Laurentiis: "Il giocattolo è in mano ad un bambino, serve una svolta: Malagò la soluzione"
02 aprile 2026 10:13
De Laurentis da brividi. Omaggio all'ex presidente viola Rocco Commisso con una maglia speciale
31 gennaio 2026 18:18
Criscitiello: “Servirebbe un presidente che sia un mix tra Rocco Commisso e De Laurentiis”
29 gennaio 2026 18:16
De Laurentis “Abbiamo vinto due scudetti senza centro sportivo come il Viola Park. Ci sono delle priorità”
18 luglio 2025 17:24
L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega
18 dicembre 2024 23:50
Clamoroso De Laurentis: irrompe in diretta Sky e aggredisce giornalisti e cameraman!
11 marzo 2024 22:39
Trevisani critica il Napoli: "Se sia De Zerbi che Italiano non sono andati ad allenare lì un motivo c'è"
15 novembre 2023 15:09
De Laurentiis prende in giro Allegri: "Venne a insegnarmi calcio nel mio ufficio, poi presi Spalletti..."
24 marzo 2023 18:06
Sentite De Laurentiis: "Basta competizioni UEFA, chi vuole fare la Conference? Serve un campionato europeo"
02 marzo 2023 18:19
La smentita di ADL: "Fiducia totale in Spalletti, ha tre anni di contratto. Mai pensato alla separazione"
27 aprile 2022 22:42
Pochesci: "A Italiano serve una società forte. In questo momento alla Fiorentina c'è caos"
08 luglio 2021 13:04
Corriere dello Sport, sarà Sergio Conceição il nuovo allenatore del Napoli. Spalletti rimane libero
24 maggio 2021 14:32
Giuffredi: "Non escludo la possibilità che Veretout possa andare al Napoli in estate"
06 marzo 2020 23:14
De Laurentiis pensa al risarcimento arbitrale: "Se un giudice sbaglia nell'emettere una sentenza può risarcire i danni"
15 febbraio 2020 10:04
Dall'Inghilterra, lo sceicco Al-Thani vuole il Napoli, offerti 560 milioni a De Laurentiis
12 novembre 2019 23:38
Lady Allan sbotta sui social: "Non ne posso più, mio marito viene attaccato per accuse false e io vengo insultata anche mentre faccio la spesa"
09 novembre 2019 18:22
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