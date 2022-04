La smentita di ADL: “Fiducia totale in Spalletti, ha tre anni di contratto. Mai pensato alla separazione”

Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport durante la quale ha ribadito la totale fiducia a mister Luciano Spalletti. Ecco le parole del numero uno del Napoli: “Spalletti ha tre anni di contratto e non ho mai pensato alla sua sostituzione. Ieri ho voluto fare un’ora di conversazione e verifica con Spalletti, con lo staff tecnico e con quello medico. Finiti i ritiri estivi eravamo la Ferrari più veloce del mondo, poi non è possibile avere tutte queste sconfitte al Maradona. Uno può pensare che Diego si sia arrabbiato per aver scomodato il suo nome”.

LEGGI ANCHE: