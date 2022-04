Italiano: “Due occasioni e due gol subiti nel primo tempo. Non vedo l’ora di parlare con i ragazzi”

Vincenzo Italiano ha parlato a fine partita in conferenza stampa, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Primo tempo giocato bene da noi, loro due occasioni due gol, nel secondo tempo tra i vari corner e punizioni non era facile superare lo sbarramento e in due contropiedi hanno fatto due gol. Giornata storta che può capitare in un campionato, il risultato è pesante ma non vedo l’ora di arrivare a domani e parlare con i ragazzi, abbiamo l’obbligo di non rovinare questa stagione.

Non puoi non pensare che in queste quattro partite non può accadere qualcosa di diverso rispetto a quello che è successo oggi, i punti li possiamo fare, cercheremo di iniziare da domenica. Mancano 20 giorni, non possiamo fare i miracoli e risolvere i problemi, oggi abbiamo tentato in tutti i modi di recuperare gente di qualità, se non farlo oggi quando farlo.

Sullo 0-2 ho tolto Bonaventura perchè non poteva fare più di 60 minuti, ho pensato a gente fresca per fare il forcing. Torreira ha fatto un recupero lampo anche per tutelare Amrabat che era diffidato, ora ripartiamo, ringrazio tutto lo stadio in una partita negativa da qui all’ultimo minuto.

Tabelle e calcoli è la dimostrazione che non si possono fare, in serie A non puoi pensare di poter vincere ovunque, abbiamo 4 partite complicate, rispetto alle ultime 2 sconfitte questa è stata diversa, mancano 20 giorni, inutile stare a pensare al resto. Possiamo tornare a Milano e portare via punti.”

