PAGELLE VIOLA: BONAVENTURA DELETERIO, CABRAL E PIATEK INESISTENTI, ODRIOZOLA SBAGLIA

La Fiorentina perde in casa contro l'Udinese, queste la pagelle dei giocatori violaTerracciano 5 Sbaglia sul primo gol dove prende gol sul primo palo, nel secondo sfortunato e impreciso nella respinta...

La Fiorentina perde in casa contro l'Udinese, queste la pagelle dei giocatori viola

Terracciano 5 Sbaglia sul primo gol dove prende gol sul primo palo, nel secondo sfortunato e impreciso nella respinta che porta al raddoppio. Nel secondo tempo si riscatta in diverse occasioni

Odriozola 5 Si dimentica di marcare Mari che va facile facile a segnare il primo gol dell'Udinese

Milenkovic 5,5 Troppo largo nelle marcature, non commette gravi errori ma il reparto non funziona in tanti movimenti

Martinez Quarta 5,5 La difesa della Fiorentina balla nel primo tempo, nella ripresa è più preciso e fa anche qualche recupero importante

Biraghi 5,5 Si limita al compitino in tutte e due le fasi, in fase offensiva non è mai pericoloso ed efficace. Ogni suo cross è un grosso problema per la schiena e l'incolumità degli avversari

Torreira 6 Torna titolare a sorpresa a tempo di record, nei primi minuti recupera alcuni palloni importanti, durante la gara dare la palla a lui è come metterla in banca

Bonaventura 4,5 Sbaglia tutto ciò che gli passa davanti, dal passaggio più semplice alla scelta della marcatura, sovrastato sotto tutti i punti di vista. In netto ritardo di condizione fisica. Pesce fuor d'acqua

Duncan 6 Non gioca una brutta partita, del centrocampo viola è colui che riesce a fronteggiare meglio la fisicità avversaria. Non gli si può chiedere di avere le giocate di

Sottil 5,5 Sull'impegno poco da dire, ma viene sempre raddoppiato e poche volte riesce imbucare, dopo pochi minuti mette una palla deliziosa per Piatek che non sfrutta e ad inizio secondo tempo va vicino al gol grazie ad una sua azione solitaria

Nico Gonzalez 5,5 Tanta voglia e coraggio ma tanta imprecisione, mai pericoloso, fine a se stesso

Piatek 4,5 Dopo pochi minuti sbaglia un gol facile, poi è il solito Piatek inesistente fuori dall'area che fa fatica a fare qualsiasi movimenti e appoggio. In area è praticamente assente anche quando qualche pallone passa dalle sue parti

Igor 6 Entra ad inizio secondo tempo e dà fisicità, precisione e organizzazione alla difesa

Maleh 6 Entra bene, con lui in campo la Fiorentina è più pericolosa, uno dei migliori in campo

Cabral 5 Riesce quasi a far peggio di Piatek. Non era facile, non si vede praticamente mai.

IL PARERE DI BUCCIANTINI

https://www.labaroviola.com/bucciantini-sicuro-se-la-fiorentina-giocasse-come-la-juventus-farebbe-40-punti-a-campionato/174090/