De Laurentis non molla Chiesa. Pronta un'altra offerta irrinunciabile per il talento viola

È sempre stato il pupillo di De Laurentis, si sa. Ma almeno per il momento la Fiorentina ha sempre alzato un muro di fronte alle offerte per Chiesa, seppure esse superassero i 60 milioni di euro. Ieri...

È sempre stato il pupillo di De Laurentis, si sa. Ma almeno per il momento la Fiorentina ha sempre alzato un muro di fronte alle offerte per Chiesa, seppure esse superassero i 60 milioni di euro. Ieri il presidente del Napoli non ha nascosto l'interesse per Piatek, autentica rivelazione del campionato, ma come scrive Antonio Giordano su Il Corriere dello Sport questa mattina, “il sogno rimane Federico Chiesa: lo è di tutti, di De Laurentiis, di Giuntoli e di Ancelotti, di chi sa di calcio, di chi ha un progetto e che, per realizzarlo, non bada (non baderebbe) a spese. I sessanta milioni di euro offerti appena tre mesi rappresentano una base, perché De Laurentiis è disposto ad un ragionevole rilancio; Chiesa sa di autorevolezza tecnica, un disegno lungimirante del quale il Napoli ha parlato con la Fiorentina ed è pronto a rifarlo, quando e se esisteranno le possibilità, perché c’è un’amicizia forte e promesse che restano”.

Vedremo se in futuro i Della Valla sapranno dire di no ad altre offerte monstre.