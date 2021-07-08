Pochesci: "A Italiano serve una società forte. In questo momento alla Fiorentina c'è caos"

Le parole di Sandro Pochesci ai microfoni di TMW Radio

Sandro Pochesci, allenatore del Carpi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del valzer delle panchine avvenuto in Serie A, commentando anche sull'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Ci sono due allenatori che potrebbero trovare difficoltà. Il primo è Inzaghi, che ha vissuto lo spogliatoio della Lazio, una cosa diversa dall'Inter. Spalletti a Napoli è quello che rischia di più invece, si va a scontrare con un padre padrone come De Laurentiis. La Lazio ha preso l'allenatore migliore. Con il modulo di Sarri la Lazio può far bene, è quello che avrà meno problemi".

ITALIANO "L'allenatore deve avere una società forte alle spalle e nella Fiorentina in questo momento c'è caos".

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