Labaro Viola

Notizie Inzaghi Fiorentina

Moretto: “Kean piace molto a Simone Inzaghi, ma al momento nessuna trattativa”

26 gennaio 2026 16:32

Corriere dello Sport: “Kean-Inzaghi nessun contatto. La Fiorentina vuole blindarlo”

15 luglio 2025 08:27

Gazzetta rivela: “L’Al-Hilal offre un maxi ingaggio da 20 milioni a Kean. Inzaghi lo rassicurerà?”

11 luglio 2025 08:18

Al-Hilal su Kean? Nessuna chiamata di Inzaghi al calciatore. Anche con la Fiorentina nessun contatto

10 luglio 2025 20:57

Inzaghi, in Arabia 50 milioni in 2 anni. La moglie: "Volevo dirgli di restare, non me la sono sentita"

03 giugno 2025 23:16

Inzaghi va in Arabia dopo la roboante sconfitta in finale, comunicata la scelta all’Inter

03 giugno 2025 16:59

Calcio batte Anticalcio 5-0. Finale di Champions senza storia, Inter umiliata dal PSG

31 maggio 2025 23:07

Messaggero riporta: "Inzaghi potrebbe andare alla Juventus al posto di Conte, assalto dopo la finale"

29 maggio 2025 13:27

Di Marzio riporta: "Inzaghi e il Pisa vanno verso la separazione, il tecnico è richiesto dal Palermo"

28 maggio 2025 14:28

Retroscena Gudmundsson: lo voleva Inzaghi all'Inter ma costava troppo. Se la Fiorentina non lo riscatta...

21 maggio 2025 18:38

Inzaghi manda una frecciatina a Capello e Di Canio: "Vi ascolto sempre a te e Capello, bravi"

07 maggio 2025 12:32

Inzaghi e Calhanoglu patteggiano per il caso ultras: saltano il Verona. A rischio anche Calabria al Bologna

01 maggio 2025 13:02

La Panchina d'Oro va ad Inzaghi, Gasperini 2°. Italiano al 3° posto per la stagione con la Fiorentina

24 marzo 2025 16:07

Sentite Inzaghi: "Anche squadre come Juventus e Fiorentina possono rientrare nella corsa scudetto"

22 febbraio 2025 23:54

Inzaghi ci ripensa: "Questa sconfitta non ha nulla a che vedere rispetto a quella contro la Fiorentina"

16 febbraio 2025 23:32

Sfogo Inzaghi: "Parlano ancora del corner con la Fiorentina, ma ricordo quello dato al Leverkusen al 90'"

15 febbraio 2025 13:16

Retroscena Inzaghi, dalle grida a Ranieri: "Stai muto" poi all'arbitro: "Spero con tutto il cuore che ci sia"

12 febbraio 2025 19:04

La Gazzetta dello Sport rivela: "Palladino e Inzaghi hanno litigato, l'interista gli ha esultato in faccia"

11 febbraio 2025 19:01

Scugnizzo Viola: "Vergogna a Sansiro, vergogna sui social, vergogna ovunque. Basta con questo scempio!"

11 febbraio 2025 12:18

Inter nervosa da Giovedì: Carlos Augusto sfotte Kean, Inzaghi urla a Ranieri di stare muto dopo 23 secondi

11 febbraio 2025 11:45

Inzaghi: "La Fiorentina ha ragione ad arrabbiarsi, la palla era uscita. Il Var non doveva intervenire sul rigore"

10 febbraio 2025 23:44

Inzaghi: "Oggi vittoria importante, la Fiorentina non ha fatto quasi niente per impensierirci"

10 febbraio 2025 23:36

Inter-Fiorentina probabili: Inzaghi recupera il fedelissimo Acerbi, per Palladino dubbio Gudmundsson

09 febbraio 2025 22:23

Il retroscena del Corriere dello Sport: “Inzaghi mai così arrabbiato. Al gruppo pochi messaggi mirati”

09 febbraio 2025 09:55

Da Milano sono spaventati: “L’Inter lunedì sanguinerà ancora, pericolo Fiorentina. Inzaghi non ha un piano B”

07 febbraio 2025 08:48

Inzaghi: "Oggi non eravamo noi, sconfitta meritata. Lunedì abbiamo l'occasione di rifarci in casa"

06 febbraio 2025 23:27

Inzaghi: "Abbiamo sbagliato tutto. Sono il primo responsabile, ma complimenti alla Fiorentina"

06 febbraio 2025 23:26

Inzaghi furioso per l'orario di Fiorentina-Inter, lo avevano rassicurato che si sarebbe giocato alle 18:30

06 febbraio 2025 12:01

Gazzetta: “Inzaghi ha molti dubbi mentre Palladino non può permetterseli, ha solo 14 giocatori di movimento”

06 febbraio 2025 09:32

Gazzetta avverte Inzaghi: “Fiorentina rovinata dal mercato ma occhio a Palladino. La Viola ha fiducia”

06 febbraio 2025 08:31

Inzaghi: "La data del recupero con la Fiorentina ci congestiona il calendario, non possiamo allenarci"

01 febbraio 2025 14:04

L'Inter passeggia all'Olimpico. 6-0 alla Lazio che resta al quarto posto con la Fiorentina

16 dicembre 2024 23:04

Inzaghi: "Domenica serata brutta per tutti, conta solo che adesso Edoardo stia bene"

06 dicembre 2024 19:19

Palladino-Inzaghi: Uno scontro d'alta classifica che nessuno si sarebbe aspettato in estate

01 dicembre 2024 14:25

Inzaghi: "Domani dipenderà dal nostro approccio. La Fiorentina ha qualità e giocatori che ho allenato"

30 novembre 2024 18:31

Inzaghi pensa già alla Fiorentina: "Gara complicata contro una squadra in salute. Proveremo a recuperare energie"

27 novembre 2024 00:30

Gazzetta: “La Fiorentina spaventa l’Inter. Champions? Inzaghi non può ignorare i viola”

25 novembre 2024 09:32

Da Milano scrivono: "Parisi obiettivo concreto dell'Inter per il mercato di Gennaio"

26 ottobre 2024 00:36

Spalletti non ci sta: "Io non ho mai fatto il nome di Inzaghi, le mie parole sono state strumentalizzate"

13 ottobre 2024 22:03

Inzaghi e l'Inter furiose contro Spalletti. Il ct dell'Italia telefona al tecnico per chiedere scusa

13 ottobre 2024 21:01

Spalletti non ritratta contro Inzaghi: "Io non devo chiedere scusa a nessuno. Ho detto come mi comporto"

13 ottobre 2024 15:50

Spalletti punge Inzaghi: "Caso ultras? Rispondo anche ai numeri sconosciuti, ma poi so riattaccare"

10 ottobre 2024 16:27

Inzaghi ascoltato in questura per l'inchiesta Ultras, al centro le conversazioni con Ferdico per i biglietti

09 ottobre 2024 12:56

Contatti tra Inzaghi, Calabria e Skriniar con gli ultras di Inter e Milan arrestati. Rischiano squalifica

01 ottobre 2024 18:08

Inzaghi arrabbiato con il capo ultrà dell'Inter per lo sciopero nella finale di Coppa Italia con la Fiorentina

30 settembre 2024 14:28

Da Milano scrivono: "La Fiorentina ci prova per Asllani, proposto uno scambio con Milenkovic"

07 luglio 2024 00:10

L'Inter si ritira dalla corsa a Kayode, troppi 40 milioni per assicurarsi il dopo Dumfries

22 giugno 2024 22:24

Salernitana a caccia di un nuovo allenatore, tra le possibili scelte Aquilani, Sottil e Filippo Inzaghi

06 giugno 2024 20:45

Mentana demolisce Conte: "Questa Inter gioca bene, mica come la sua che era palla lunga su Lukaku"

19 maggio 2024 21:48

Pioli bacchetta Inzaghi: "Troppo facile fare i complimenti all'avversario quando vinci..."

26 aprile 2024 15:41

Inzaghi prende in giro Allegri e la Juventus: "Sommer è stato bello riposato contro di loro"

05 febbraio 2024 11:17

Inzaghi: "Non dobbiamo pensare ai risultati delle altre. Contro la Fiorentina non sarà facile"

28 gennaio 2024 20:55

Nazione: “Beltran avvoltoio alla Pippo Inzaghi, approfitta dell’errore del portiere avversario e la Fiorentina vince”

23 dicembre 2023 09:29

Dirigenti della Salernitana fuorisi a Firenze. De Sanctis e Inzaghi rischiano di essere cacciati per la sconfitta

03 dicembre 2023 23:12

Inzaghi: "La Fiorentina è stata troppo forte, impossibile per noi pareggiare il loro livello di gioco"

03 dicembre 2023 18:00

Inzaghi: "Berardi ha fatto un gol incredibile, se ne vedono pochi cosi, l'ha messa all'incrocio"

27 settembre 2023 23:23

Inzaghi: "Cinquanta giorni perfetti, questa potrebbe essere l'Inter più forte mai allenata"

03 settembre 2023 22:03

Gazzetta: "La Fiorentina ultra-offensiva di Italiano a San Siro, avversario scomodo per l'Inter"

03 settembre 2023 09:49

TMW, Aquilani potrebbe diventare il nuovo allenatore della Reggina se Inzaghi dicesse addio

13 giugno 2023 17:44

Inzaghi conferma l'esclusione dalle coppe della Juventus: "Oggi il Torino si giocava l'accesso in Europa"

03 giugno 2023 21:07

Inzaghi: "Fiorentina merita le 2 finali. Sappiamo chi sono, quest'anno con loro abbiamo vinto e perso"

23 maggio 2023 20:21

A Inzaghi non passa più: "Come contro la Fiorentina, meritavamo noi. Terracciano ha respinto tutto"

15 aprile 2023 23:35

Inzaghi ancora ci pensa: "Oggi come contro la Fiorentina, meritavamo di vincere, troppa delusione"

07 aprile 2023 22:43

Inzaghi ancora non l'ha superata: "Contro la Fiorentina meritavamo di vincere, abbiamo problema gol"

04 aprile 2023 23:55

La Fiorentina fa impazzire l'Inter anche fuori dal campo. Pensano di mettere Chivu al posto di Inzaghi

02 aprile 2023 16:12

Inzaghi rammaricato: "Non siamo contenti. Lukaku ha sbagliato troppo? Chiedete a lui"

01 aprile 2023 21:28

Inzaghi: "La Fiorentina sta facendo grandi cose, se non giochiamo da grande Inter non vinciamo"

31 marzo 2023 17:08

La sosta fa bene all'Inter, recuperati Dimarco, Gosens e Bastoni per la partita contro la Fiorentina

24 marzo 2023 15:09

Tuttosport ipotizza: "L'Inter segue anche Italiano per il dopo Inzaghi. In lizza Conte, De Zerbi e Thiago Motta"

21 marzo 2023 13:41

Anche Inzaghi applaude la Fiorentina: "Grande partite, hanno meritato come tutte le altre italiane"

18 marzo 2023 15:46

Inzaghi, bordata a Marotta: "So benissimo da dove arrivano le critiche che mi sono state fatte"

14 marzo 2023 23:36

Pierozzi spiega: "Italiano chiede ai terzini di entrare nel campo, Inzaghi invece chiede ampiezza"

20 gennaio 2023 12:45

Inzaghi: “La Fiorentina è una signora squadra. Giocare a Firenze non è mai facile”

22 ottobre 2022 23:42

Sky Sport, i probabili 11 di Inzaghi: Correa e Darmian dal 1', out Dzeko e Dumfries

22 ottobre 2022 16:41

Inzaghi: "Firenze è una trasferta difficile per tutti, ma siamo fiduciosi. Out Lukaku e Handanovic"

21 ottobre 2022 18:30

Asllani che rimpianto! Inzaghi gli preferisce Gagliardini. A Firenze sarebbe un top in mezzo al campo

20 settembre 2022 13:07

Grande paragone per Jovic: "Ha il fiuto del gol di Pippo Inzaghi. Ha sempre fatto valanghe di gol"

18 giugno 2022 17:34

Inzaghi: "Contro la Fiorentina abbiamo approcciato male, nel secondo tempo abbiamo giocato bene"

02 aprile 2022 17:53

Inzaghi: "Con il gol di Sanchez avremmo parlato di altro. Fiorentina meglio solo nel primo tempo"

19 marzo 2022 20:37

S. Inzaghi: "Fiorentina in salute e con identità precisa. Siamo pronti, vogliamo tornare a vincere"

18 marzo 2022 17:44

Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista

18 marzo 2022 13:08

Graziani fiducioso: "Andiamo a giocare contro l'Inter mica contro il Real Madrid o il Barcellona"

16 marzo 2022 13:59

Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?

16 marzo 2022 13:54

Repubblica rivela, l'Inter vuole Dragowski, costa 18 milioni. La Fiorentina lo sostituisce con Meret?

19 dicembre 2021 18:15

Italiano e Inzaghi i maestri del cambiamento mentale di Fiorentina e Inter: nuova dimensione per i viola

21 settembre 2021 09:24

Pochesci: "A Italiano serve una società forte. In questo momento alla Fiorentina c'è caos"

08 luglio 2021 13:04

Inzaghi chiude alla cessione di Sensi: "Ho fiducia e stima in lui. Sarà una grande risorsa"

07 luglio 2021 14:15

Lotito arrabbiato per la sconfitta con la Fiorentina, Inzaghi rischia la sua permanenza alla Lazio

11 maggio 2021 13:22

Inzaghi: "Sul primo gol dovevamo difendere meglio. Alla fine..."

08 maggio 2021 23:12

Inzaghi: "Domani dovremmo fare una grande sfida. La viola è in salute"

07 maggio 2021 18:14

La Fiorentina guarda le panchine romane. Attenzione su Inzaghi e Fonseca

14 aprile 2021 11:40

Sfuma Inzaghi per la panchina della Fiorentina, rinnoverà con la Lazio: battuto anche il Napoli

08 aprile 2021 11:55

I nomi per la prossima panchina della Fiorentina. Per un progetto che duri

08 aprile 2021 08:39

Tuttosport, o Simone Inzaghi rinnova velocemente con la Lazio o sarà addio. Fiorentina molto vigile

06 aprile 2021 13:28

Commisso vuole un allenatore di livello per la Fiorentina: Sarri, Gattuso e Inzaghi i nomi

03 aprile 2021 11:23

Inzaghi cercato dalla Fiorentina, arriva la risposta: "Al primo posto c'è la Lazio, voglio stare qui"

02 aprile 2021 16:25

Radio Radio: "Offerta seria della Fiorentina per Simone Inzaghi. In stand-by il rinnovo con la Lazio"

31 marzo 2021 21:23

Corriere dello Sport, Fiorentina su Simone Inzaghi: Commisso pronto ad offrirgli 4 milioni

23 marzo 2021 09:12

Inzaghi: "La Fiorentina ha grandi campioni, ma li abbiamo già battuti. La classifica dice che siamo alla pari"

12 marzo 2021 21:59

Bonaventura: "Sto bene, ci sarò a Benevento. Lapadula? E' un attaccante pericoloso"

10 marzo 2021 17:56

Archivio

Esplora l'archivio di Inzaghi

Sett. 5
Sett. 29 Sett. 28 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 13 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 6 Sett. 4
Sett. 51 Sett. 48 Sett. 39 Sett. 35 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 3
Sett. 42 Sett. 38 Sett. 24 Sett. 13 Sett. 11
Sett. 50 Sett. 38 Sett. 27 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 47 Sett. 44 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 3
Sett. 43 Sett. 29 Sett. 17 Sett. 10
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 40 Sett. 16
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 33 Sett. 27 Sett. 19 Sett. 15