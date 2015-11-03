Notizie Inzaghi Fiorentina

Moretto: “Kean piace molto a Simone Inzaghi, ma al momento nessuna trattativa”
26 gennaio 2026 16:32
Corriere dello Sport: “Kean-Inzaghi nessun contatto. La Fiorentina vuole blindarlo”
15 luglio 2025 08:27
Gazzetta rivela: “L’Al-Hilal offre un maxi ingaggio da 20 milioni a Kean. Inzaghi lo rassicurerà?”
11 luglio 2025 08:18
Al-Hilal su Kean? Nessuna chiamata di Inzaghi al calciatore. Anche con la Fiorentina nessun contatto
10 luglio 2025 20:57
Inzaghi, in Arabia 50 milioni in 2 anni. La moglie: "Volevo dirgli di restare, non me la sono sentita"
03 giugno 2025 23:16
Inzaghi va in Arabia dopo la roboante sconfitta in finale, comunicata la scelta all’Inter
03 giugno 2025 16:59
Calcio batte Anticalcio 5-0. Finale di Champions senza storia, Inter umiliata dal PSG
31 maggio 2025 23:07
Messaggero riporta: "Inzaghi potrebbe andare alla Juventus al posto di Conte, assalto dopo la finale"
29 maggio 2025 13:27
Di Marzio riporta: "Inzaghi e il Pisa vanno verso la separazione, il tecnico è richiesto dal Palermo"
28 maggio 2025 14:28
Retroscena Gudmundsson: lo voleva Inzaghi all'Inter ma costava troppo. Se la Fiorentina non lo riscatta...
21 maggio 2025 18:38
Inzaghi manda una frecciatina a Capello e Di Canio: "Vi ascolto sempre a te e Capello, bravi"
07 maggio 2025 12:32
Inzaghi e Calhanoglu patteggiano per il caso ultras: saltano il Verona. A rischio anche Calabria al Bologna
01 maggio 2025 13:02
La Panchina d'Oro va ad Inzaghi, Gasperini 2°. Italiano al 3° posto per la stagione con la Fiorentina
24 marzo 2025 16:07
Sentite Inzaghi: "Anche squadre come Juventus e Fiorentina possono rientrare nella corsa scudetto"
22 febbraio 2025 23:54
Inzaghi ci ripensa: "Questa sconfitta non ha nulla a che vedere rispetto a quella contro la Fiorentina"
16 febbraio 2025 23:32
Sfogo Inzaghi: "Parlano ancora del corner con la Fiorentina, ma ricordo quello dato al Leverkusen al 90'"
15 febbraio 2025 13:16
Retroscena Inzaghi, dalle grida a Ranieri: "Stai muto" poi all'arbitro: "Spero con tutto il cuore che ci sia"
12 febbraio 2025 19:04
La Gazzetta dello Sport rivela: "Palladino e Inzaghi hanno litigato, l'interista gli ha esultato in faccia"
11 febbraio 2025 19:01
Scugnizzo Viola: "Vergogna a Sansiro, vergogna sui social, vergogna ovunque. Basta con questo scempio!"
11 febbraio 2025 12:18
Inter nervosa da Giovedì: Carlos Augusto sfotte Kean, Inzaghi urla a Ranieri di stare muto dopo 23 secondi
11 febbraio 2025 11:45
Inzaghi: "La Fiorentina ha ragione ad arrabbiarsi, la palla era uscita. Il Var non doveva intervenire sul rigore"
10 febbraio 2025 23:44
Inzaghi: "Oggi vittoria importante, la Fiorentina non ha fatto quasi niente per impensierirci"
10 febbraio 2025 23:36
Inter-Fiorentina probabili: Inzaghi recupera il fedelissimo Acerbi, per Palladino dubbio Gudmundsson
09 febbraio 2025 22:23
Il retroscena del Corriere dello Sport: “Inzaghi mai così arrabbiato. Al gruppo pochi messaggi mirati”
09 febbraio 2025 09:55
Da Milano sono spaventati: “L’Inter lunedì sanguinerà ancora, pericolo Fiorentina. Inzaghi non ha un piano B”
07 febbraio 2025 08:48
Inzaghi: "Oggi non eravamo noi, sconfitta meritata. Lunedì abbiamo l'occasione di rifarci in casa"
06 febbraio 2025 23:27
Inzaghi: "Abbiamo sbagliato tutto. Sono il primo responsabile, ma complimenti alla Fiorentina"
06 febbraio 2025 23:26
Inzaghi furioso per l'orario di Fiorentina-Inter, lo avevano rassicurato che si sarebbe giocato alle 18:30
06 febbraio 2025 12:01
Gazzetta: “Inzaghi ha molti dubbi mentre Palladino non può permetterseli, ha solo 14 giocatori di movimento”
06 febbraio 2025 09:32
Gazzetta avverte Inzaghi: “Fiorentina rovinata dal mercato ma occhio a Palladino. La Viola ha fiducia”
06 febbraio 2025 08:31
Inzaghi: "La data del recupero con la Fiorentina ci congestiona il calendario, non possiamo allenarci"
01 febbraio 2025 14:04
L'Inter passeggia all'Olimpico. 6-0 alla Lazio che resta al quarto posto con la Fiorentina
16 dicembre 2024 23:04
Inzaghi: "Domenica serata brutta per tutti, conta solo che adesso Edoardo stia bene"
06 dicembre 2024 19:19
Palladino-Inzaghi: Uno scontro d'alta classifica che nessuno si sarebbe aspettato in estate
01 dicembre 2024 14:25
Inzaghi: "Domani dipenderà dal nostro approccio. La Fiorentina ha qualità e giocatori che ho allenato"
30 novembre 2024 18:31
Inzaghi pensa già alla Fiorentina: "Gara complicata contro una squadra in salute. Proveremo a recuperare energie"
27 novembre 2024 00:30
Gazzetta: “La Fiorentina spaventa l’Inter. Champions? Inzaghi non può ignorare i viola”
25 novembre 2024 09:32
Da Milano scrivono: "Parisi obiettivo concreto dell'Inter per il mercato di Gennaio"
26 ottobre 2024 00:36
Spalletti non ci sta: "Io non ho mai fatto il nome di Inzaghi, le mie parole sono state strumentalizzate"
13 ottobre 2024 22:03
Inzaghi e l'Inter furiose contro Spalletti. Il ct dell'Italia telefona al tecnico per chiedere scusa
13 ottobre 2024 21:01
Spalletti non ritratta contro Inzaghi: "Io non devo chiedere scusa a nessuno. Ho detto come mi comporto"
13 ottobre 2024 15:50
Spalletti punge Inzaghi: "Caso ultras? Rispondo anche ai numeri sconosciuti, ma poi so riattaccare"
10 ottobre 2024 16:27
Inzaghi ascoltato in questura per l'inchiesta Ultras, al centro le conversazioni con Ferdico per i biglietti
09 ottobre 2024 12:56
Contatti tra Inzaghi, Calabria e Skriniar con gli ultras di Inter e Milan arrestati. Rischiano squalifica
01 ottobre 2024 18:08
Inzaghi arrabbiato con il capo ultrà dell'Inter per lo sciopero nella finale di Coppa Italia con la Fiorentina
30 settembre 2024 14:28
Da Milano scrivono: "La Fiorentina ci prova per Asllani, proposto uno scambio con Milenkovic"
07 luglio 2024 00:10
L'Inter si ritira dalla corsa a Kayode, troppi 40 milioni per assicurarsi il dopo Dumfries
22 giugno 2024 22:24
Salernitana a caccia di un nuovo allenatore, tra le possibili scelte Aquilani, Sottil e Filippo Inzaghi
06 giugno 2024 20:45
Mentana demolisce Conte: "Questa Inter gioca bene, mica come la sua che era palla lunga su Lukaku"
19 maggio 2024 21:48
Pioli bacchetta Inzaghi: "Troppo facile fare i complimenti all'avversario quando vinci..."
26 aprile 2024 15:41
Inzaghi prende in giro Allegri e la Juventus: "Sommer è stato bello riposato contro di loro"
05 febbraio 2024 11:17
Inzaghi: "Non dobbiamo pensare ai risultati delle altre. Contro la Fiorentina non sarà facile"
28 gennaio 2024 20:55
Nazione: “Beltran avvoltoio alla Pippo Inzaghi, approfitta dell’errore del portiere avversario e la Fiorentina vince”
23 dicembre 2023 09:29
Dirigenti della Salernitana fuorisi a Firenze. De Sanctis e Inzaghi rischiano di essere cacciati per la sconfitta
03 dicembre 2023 23:12
Inzaghi: "La Fiorentina è stata troppo forte, impossibile per noi pareggiare il loro livello di gioco"
03 dicembre 2023 18:00
Inzaghi: "Berardi ha fatto un gol incredibile, se ne vedono pochi cosi, l'ha messa all'incrocio"
27 settembre 2023 23:23
Inzaghi: "Cinquanta giorni perfetti, questa potrebbe essere l'Inter più forte mai allenata"
03 settembre 2023 22:03
Gazzetta: "La Fiorentina ultra-offensiva di Italiano a San Siro, avversario scomodo per l'Inter"
03 settembre 2023 09:49
TMW, Aquilani potrebbe diventare il nuovo allenatore della Reggina se Inzaghi dicesse addio
13 giugno 2023 17:44
Inzaghi conferma l'esclusione dalle coppe della Juventus: "Oggi il Torino si giocava l'accesso in Europa"
03 giugno 2023 21:07
Inzaghi: "Fiorentina merita le 2 finali. Sappiamo chi sono, quest'anno con loro abbiamo vinto e perso"
23 maggio 2023 20:21
A Inzaghi non passa più: "Come contro la Fiorentina, meritavamo noi. Terracciano ha respinto tutto"
15 aprile 2023 23:35
Inzaghi ancora ci pensa: "Oggi come contro la Fiorentina, meritavamo di vincere, troppa delusione"
07 aprile 2023 22:43
Inzaghi ancora non l'ha superata: "Contro la Fiorentina meritavamo di vincere, abbiamo problema gol"
04 aprile 2023 23:55
La Fiorentina fa impazzire l'Inter anche fuori dal campo. Pensano di mettere Chivu al posto di Inzaghi
02 aprile 2023 16:12
Inzaghi rammaricato: "Non siamo contenti. Lukaku ha sbagliato troppo? Chiedete a lui"
01 aprile 2023 21:28
Inzaghi: "La Fiorentina sta facendo grandi cose, se non giochiamo da grande Inter non vinciamo"
31 marzo 2023 17:08
La sosta fa bene all'Inter, recuperati Dimarco, Gosens e Bastoni per la partita contro la Fiorentina
24 marzo 2023 15:09
Tuttosport ipotizza: "L'Inter segue anche Italiano per il dopo Inzaghi. In lizza Conte, De Zerbi e Thiago Motta"
21 marzo 2023 13:41
Anche Inzaghi applaude la Fiorentina: "Grande partite, hanno meritato come tutte le altre italiane"
18 marzo 2023 15:46
Inzaghi, bordata a Marotta: "So benissimo da dove arrivano le critiche che mi sono state fatte"
14 marzo 2023 23:36
Pierozzi spiega: "Italiano chiede ai terzini di entrare nel campo, Inzaghi invece chiede ampiezza"
20 gennaio 2023 12:45
Inzaghi: “La Fiorentina è una signora squadra. Giocare a Firenze non è mai facile”
22 ottobre 2022 23:42
Sky Sport, i probabili 11 di Inzaghi: Correa e Darmian dal 1', out Dzeko e Dumfries
22 ottobre 2022 16:41
Inzaghi: "Firenze è una trasferta difficile per tutti, ma siamo fiduciosi. Out Lukaku e Handanovic"
21 ottobre 2022 18:30
Asllani che rimpianto! Inzaghi gli preferisce Gagliardini. A Firenze sarebbe un top in mezzo al campo
20 settembre 2022 13:07
Grande paragone per Jovic: "Ha il fiuto del gol di Pippo Inzaghi. Ha sempre fatto valanghe di gol"
18 giugno 2022 17:34
Inzaghi: "Contro la Fiorentina abbiamo approcciato male, nel secondo tempo abbiamo giocato bene"
02 aprile 2022 17:53
Inzaghi: "Con il gol di Sanchez avremmo parlato di altro. Fiorentina meglio solo nel primo tempo"
19 marzo 2022 20:37
S. Inzaghi: "Fiorentina in salute e con identità precisa. Siamo pronti, vogliamo tornare a vincere"
18 marzo 2022 17:44
Brozovic quasi sicuramente non ce la fa per la Fiorentina, Inzaghi studia la soluzione Calhanoglu regista
18 marzo 2022 13:08
Graziani fiducioso: "Andiamo a giocare contro l'Inter mica contro il Real Madrid o il Barcellona"
16 marzo 2022 13:59
Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?
16 marzo 2022 13:54
Repubblica rivela, l'Inter vuole Dragowski, costa 18 milioni. La Fiorentina lo sostituisce con Meret?
19 dicembre 2021 18:15
Italiano e Inzaghi i maestri del cambiamento mentale di Fiorentina e Inter: nuova dimensione per i viola
21 settembre 2021 09:24
Pochesci: "A Italiano serve una società forte. In questo momento alla Fiorentina c'è caos"
08 luglio 2021 13:04
Inzaghi chiude alla cessione di Sensi: "Ho fiducia e stima in lui. Sarà una grande risorsa"
07 luglio 2021 14:15
Lotito arrabbiato per la sconfitta con la Fiorentina, Inzaghi rischia la sua permanenza alla Lazio
11 maggio 2021 13:22
Inzaghi: "Sul primo gol dovevamo difendere meglio. Alla fine..."
08 maggio 2021 23:12
Inzaghi: "Domani dovremmo fare una grande sfida. La viola è in salute"
07 maggio 2021 18:14
La Fiorentina guarda le panchine romane. Attenzione su Inzaghi e Fonseca
14 aprile 2021 11:40
Sfuma Inzaghi per la panchina della Fiorentina, rinnoverà con la Lazio: battuto anche il Napoli
08 aprile 2021 11:55
I nomi per la prossima panchina della Fiorentina. Per un progetto che duri
08 aprile 2021 08:39
Tuttosport, o Simone Inzaghi rinnova velocemente con la Lazio o sarà addio. Fiorentina molto vigile
06 aprile 2021 13:28
Commisso vuole un allenatore di livello per la Fiorentina: Sarri, Gattuso e Inzaghi i nomi
03 aprile 2021 11:23
Inzaghi cercato dalla Fiorentina, arriva la risposta: "Al primo posto c'è la Lazio, voglio stare qui"
02 aprile 2021 16:25
Radio Radio: "Offerta seria della Fiorentina per Simone Inzaghi. In stand-by il rinnovo con la Lazio"
31 marzo 2021 21:23
Corriere dello Sport, Fiorentina su Simone Inzaghi: Commisso pronto ad offrirgli 4 milioni
23 marzo 2021 09:12
Inzaghi: "La Fiorentina ha grandi campioni, ma li abbiamo già battuti. La classifica dice che siamo alla pari"
12 marzo 2021 21:59
Bonaventura: "Sto bene, ci sarò a Benevento. Lapadula? E' un attaccante pericoloso"
10 marzo 2021 17:56
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