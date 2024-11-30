Inzaghi: "Domani dipenderà dal nostro approccio. La Fiorentina ha qualità e giocatori che ho allenato"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Inter Tv per presentare il big match di domani contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:"Fiorentina in forma? Sappiamo che affronteremo una p...

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Inter Tv per presentare il big match di domani contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Fiorentina in forma? Sappiamo che affronteremo una partita molto difficile e molto dipenderà da noi e dall'approccio alla gara. Affrontiamo un avversario in salute che viene da 7 vittorie consecutive e sicuramente un avversario impegnativo.

Dal derby, 10 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Qual è la chiave di questo successo? Dal 13 luglio stiamo lavorando con impegno e siamo soddisfatti dei risultati degli ultimi due mesi. Abbiamo disputato partite eccellenti, ma siamo consapevoli che domani ci aspetta un confronto impegnativo.

Quanto è maturato questo gruppo, considerando anche rotazioni e infortuni? Le rotazioni non rappresentano un limite; al contrario, ci permettono di gestire al meglio tutti i giocatori. Domani avremo qualche assenza, ma andremo lì determinati a disputare una grande partita.

Le insidie della partita? Sappiamo che sia noi che la Fiorentina abbiamo avuto impegni europei. La Fiorentina ha giocatori di qualità, qualcuno l'ho allenato e li conosco. C'è un allenatore che sta facendo molto bene e quindi sarà una trasferta molto insidiosa.

La difesa nerazzurra si dimostra solida: Tutta l'Inter sta lavorando bene come squadra, in ogni fase di gioco. Il nostro obiettivo rimane quello di crescere e migliorare insieme.

È iniziato un periodo intenso su più fronti: come si mantiene alta la concentrazione? Affrontando ogni gara singolarmente e concentrandoci su ciascun impegno per arrivare preparati a tutte le sfide."

LE PAROLE DELL'EX STEFAN JOVETIC

https://www.labaroviola.com/jovetic-alla-fiorentina-gli-anni-piu-belli-finale-conference-ce-stato-un-velo-di-tristezza-lo-ammetto/278939/