Notizie Fiorentina Inter Fiorentina

Biasin: "Sul tocco di mano Pongracic in Fiorentina-Inter troppe versioni. Sistema arbitrale in tilt totale"
25 marzo 2026 14:20
L'Inter perde Lautaro Martinez: a rischio il derby di Milano e la gara contro la Fiorentina
20 febbraio 2026 14:37
Stop alle trasferte per i tifosi dell'Inter: non ci saranno nella trasferta del Franchi con la Fiorentina
03 febbraio 2026 14:52
Bocci: "Palladino ha buttato via un'occasione, nel calcio non esiste la meritocrazia"
11 febbraio 2025 18:20
Valcareggi: "Alcuni facciano mea culpa per le critiche a Palladino. Mercato Fiorentina da 9 e mezzo"
07 febbraio 2025 15:49
Capello esalta la Fiorentina: "Questa squadra può andare in Champions, se allenassi ora non la vorrei incontrare"
07 febbraio 2025 13:34
Inzaghi: "Abbiamo sbagliato tutto. Sono il primo responsabile, ma complimenti alla Fiorentina"
06 febbraio 2025 23:26
Commisso: "Vittoria incredibile malgrado le assenze! Abbiamo dominato contro una grande squadra"
06 febbraio 2025 22:59
Gudmundsson ha la febbre e non siederà neanche in panchina per il recupero tra Fiorentina-Inter
06 febbraio 2025 19:58
Bruno Longhi: "Il recupero di Fiorentina-Inter doveva essere fissato entro la fine del 2024. Così viola svantaggiati"
06 febbraio 2025 19:31
Biasin: "Sull'asse con Torino, Commisso sta indovinando tutto, fa solo affari"
05 febbraio 2025 14:14
Gli acquisti della Fiorentina di gennaio non possono giocare contro l'Inter, vale la rosa al 1° dicembre
02 febbraio 2025 12:50
Inter, Inzaghi sorride in vista della Fiorentina: Acerbi ha lavorato in gruppo, è recuperato
17 gennaio 2025 16:29
Thuram: “Malore Bove? Ero paralizzato, è stata una sveglia sulla vita. Giusto bloccare la gara, siamo umani”
27 dicembre 2024 10:15
Criscitiello: "Coppa Italia? Bisogna cambiare. Era la settimana perfetta per recuperare Fiorentina-Inter"
04 dicembre 2024 15:16
Kean: "Dobbiamo rimanere in vetta. In estate ho lavorato tanto ed il lavoro paga sempre"
01 dicembre 2024 17:45
Palladino: "Stasera è importante la prestazione e non la vittoria. I ragazzi devono dare tutto"
01 dicembre 2024 17:38
Gudmundsson convocato per Fiorentina-Inter. Ecco i convocati viola per la sfida del Franchi
01 dicembre 2024 12:08
Calvarese: "Se tifosi della Fiorentina fischiano, qualcosa l'arbitro sta sbagliando. Mazzoleni esperto al Var"
30 novembre 2024 18:55
Inzaghi: "Domani dipenderà dal nostro approccio. La Fiorentina ha qualità e giocatori che ho allenato"
30 novembre 2024 18:31
Jovetic: "Alla Fiorentina gli anni più belli. Finale Conference? C'è stato un velo di tristezza, lo ammetto"
30 novembre 2024 15:33
Zanetti: "La Fiorentina ha i nostri stessi punti e vuole essere protagonista. A Firenze è sempre dura"
29 novembre 2024 20:05
TMW rivela: "Gudmundsson in dubbio anche per l'Inter. La Fiorentina non vuole rischiare ricadute"
29 novembre 2024 18:50
Bergomi: "La Fiorentina sa adattarsi ed è una squadra attenta. L'attacco dell'Inter sta facendo fatica"
29 novembre 2024 16:15
Pastore non ha dubbi: "Vincerà l'Inter 2-1 con i gol di Thuram e Lautaro. Della Fiorentina segnerà Gosens"
29 novembre 2024 16:01
Inter, affaticamento muscolare per Carlos Augusto: rischio forfait contro la Fiorentina
29 novembre 2024 15:24
Bucciantini: "Kean e Thuram sono simili, caratteristiche importanti. Dimarco può essere la chiave"
29 novembre 2024 15:02
La Curva Nord dell'Inter non ci sarà al Franchi? "Caro prezzi e settori ristretti, a Firenze o tutti o nessuno"
26 novembre 2024 19:47
Borja Valero: "La Fiorentina può battere l'Inter. Avere De Gea in porta e attaccante che segna fa la differenza"
26 novembre 2024 18:45
Retroscena Bonaventura, prima di Fiorentina-Inter discussione con Barone, poi da Italiano per parlargli
07 febbraio 2024 20:41
Amoruso su Nico Gonzalez: "La tensione di quando rientri è ben diversa, non gliene faccio una colpa"
29 gennaio 2024 23:53
Lele Adani: "Fiorentina-Inter è stata una partita sporca, i viola avrebbero meritato qualcosa di più"
29 gennaio 2024 22:07
Asllani torna sulla vittoria: "Fiorentina marcava a uomo. Abbiamo cercato gli attaccanti in profondità"
29 gennaio 2024 19:19
Fiorentina-Inter, Calvarese sentenzia: "Contatto Bastoni-Ranieri da rigore. Regolare il gol di Lautaro"
29 gennaio 2024 13:02
Italiano: "Non mi piace la maledizione dei rigori. Bene Beltran, Nzola e Jack. Arriveremo a battere le big"
28 gennaio 2024 23:19
Inzaghi: "Non dobbiamo pensare ai risultati delle altre. Contro la Fiorentina non sarà facile"
28 gennaio 2024 20:55
Italiano: "Vogliamo far bene. Nico? Dubbio se farlo partire dal 1', ma sta bene. Ikoné? Darà tutto"
28 gennaio 2024 20:38
De Vrij: "La Fiorentina è temibile. Questa gara è fondamentale per il nostro percorso, siamo carichi"
28 gennaio 2024 20:15
Fuori dal Franchi appare il volantino polemico della fanzine dei tifosi: "Commisso svegliati"
28 gennaio 2024 19:40
Sacchi: "Giocare a Firenze non è mai semplice. Il risultato della Juve potrebbe condizionare l'Inter"
28 gennaio 2024 12:54
Impallomeni: "Inter squadra forte, ma senza Barella e Calhanoglu sarà molto difficile a Firenze"
24 gennaio 2024 17:03
Graziani: "L'unico difetto della Fiorentina è il centravanti. Arthur lo farei giocare anche con la febbre"
24 gennaio 2024 15:41
FORMAZIONE FIORENTINA: QUARTA IN DIFESA, CASTROVILLI A CENTROCAMPO, CABRAL DAVANTI
24 maggio 2023 19:47
Pagnini annuncia: "Orsato non sarà l'arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida"
20 maggio 2023 15:43
Restano solo 1221 biglietti per la finale di Coppa Italia. Tifosi Fiorentina mandano sold out l'Olimpico
17 maggio 2023 23:09
Da lunedì in vendita i biglietti per Fiorentina-Inter. Prelazione per chi ha Viola Pack, poi gli abbonati
05 maggio 2023 00:21
PAGELLE VIOLA, IKONÈ SEGNA UN GOL DA URLO, JOVIC SEGNA MA DISASTRO VENUTI NEL FINALE
22 ottobre 2022 22:45
PAGELLE VIOLA: SOTTIL SEGNA MA NON BASTA, GONZALEZ INGENUO, CALO FISICO
21 settembre 2021 22:41
Italiano: "Scelto Nastasic titolare perchè cambiare è importante se giochi ogni 3 giorni"
21 settembre 2021 20:46
FORM. UFFICIALE: BENASSI TERZINO DESTRO, DUNCAN E SOTTIL TITOLARI. GLI UNDICI VIOLA
21 settembre 2021 19:44
Il big match Fiorentina-Inter sarà arbitrata dall'esperto Fabbri, al VAR invece Maresca
20 settembre 2021 13:10
Servivano rinforzi prima e subito pronti ed invece…..
07 febbraio 2021 15:36
Siparietto tra Pasqua e la panchina viola per il presunto fallo di mano: "E' quattro minuti che protesti"
05 febbraio 2021 21:58
Secondo tempo: la Fiorentina passa a due punte, dentro Kouame fuori Borja Valero
05 febbraio 2021 21:50
Pradè: "Vlahovic può diventare calciatore importante. Kokorin ha caratteristiche che non avevamo"
05 febbraio 2021 20:35
Form.ufficiale Inter: riposano Young e Lautaro, al loro posto Perisic e Sanchez. Vidal dal 1'
05 febbraio 2021 19:47
FORM. UFFICIALE: RIBERY FUORI, AL SUO POSTO EYSSERIC, BORJA VALERO TITOLARE, GLI UNDICI VIOLA
05 febbraio 2021 19:29
Ribery in tribuna contro l'Inter, non riesce a recuperare. Eysseric favorito per giocare al suo posto
05 febbraio 2021 14:53
Dal centro sportivo, Pulgar al posto di Castrovilli, Quarta titolare con Igor. A destra Caceres
03 febbraio 2021 22:27
Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato
14 gennaio 2021 16:41
La moviola della Gazzetta, manca l'espulsione a Skriniar. Regolare il gol di Lukaku, non è fallo su Quarta
14 gennaio 2021 09:36
Conte: "Meritavamo di vincere nei 90 minuti, la bravura di Terracciano ce lo ha impedito"
13 gennaio 2021 18:21
Prandelli: "Sul gol di Lukaku c'è fallo su Quarta, Kouame-Vlahovic? Esperimento che mi è piaciuto. Ribery..."
13 gennaio 2021 18:04
Grazie al gol contro l'Inter per la seconda volta in stagione la Fiorentina segna da tre gare consecutive
13 gennaio 2021 16:55
Sella: "Vlahovic è forte, insieme a Kalinic sarebbe perfetto. Florenzi? Fossi nella Roma.."
20 dicembre 2019 13:32
Cassano: "Vlahovic è stato bravissimo sul gol. Fosse stato Chiellini al posto di Skriniar.."
17 dicembre 2019 13:48
VIDEO, Lautaro Martinez a fine partita va ad abbracciare Dragowski, scuse al portiere viola per il calcio al volto
17 dicembre 2019 09:07
Amerini rivela: "Per gennaio Pradè in cerca di un centrocampista di livello. Il difensore.."
17 dicembre 2019 08:05
Vieri: "Nerazzurri sfiniti dopo il ko col Barcellona. Un pari al Franchi non è da buttare.."
16 dicembre 2019 14:03
Ribery ringrazia la Fiesole: "Il vostro supporto mi da motivazioni più grandi per tornare.."
16 dicembre 2019 13:37
La fotocronaca, Vlahovic brucia Skriniar e fa impazzire il Franchi, abbraccio con Montella
16 dicembre 2019 00:12
Fiorentina-Inter, la probabile formazione dei quotidiani: tutti d'accordo, si torna all'antico!
15 dicembre 2019 11:31
Zazzaroni e Caressa vedono nerazzurro: "Sarà X, ma probabile il 2.."
14 dicembre 2019 14:16
Casa Inter: panchina per Biraghi, ma due ex viola in campo. E davanti la coppia d’attacco titolare
13 dicembre 2019 17:30
ACF, domani la conferenza stampa al Franchi di Montella pre-Inter. Ecco l'orario..
13 dicembre 2019 13:32
Bocci: "Con l'Inter la gara della disperazione. Ribery? Forzati i tempi di recupero.."
13 dicembre 2019 08:15
Biraghi: "Una delusione cocente. Firenze? Quando arrivano le big danno il meglio.."
11 dicembre 2019 14:08
Le migliori foto dell'esultanza e della gioia della Fiorentina sotto la Fiesole a fine gara
25 febbraio 2019 14:43
SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA- INTER 3-3
24 febbraio 2019 20:00
(VIDEO): dal super gol di Berti a i compianti Borgonovo ed Astori. La scheda di Fiorentina-Inter
24 febbraio 2019 17:55
Amoruso: "Inter compattata dalla diatriba Icardi. I viola giocano meglio, ora serve piu' mentalità operaia.."
23 febbraio 2019 23:11
Sconcerti: "Chiesa non rimarrà, gli offriranno trofei e soldi. I viola, con 2/3 titolari di livello.."
21 febbraio 2019 21:25
Gazzetta, Icardi salta la Fiorentina per un dolore al ginocchio. L’Inter adesso...
21 febbraio 2019 11:11
La Gazzetta celebra la Fiorentina: titoli come "Viola smonta la beffa Inter" o "Europa si può"...
06 gennaio 2018 11:50
Simeone al 90’ pareggia! Buono l’assist di Eysseric 1-1.
05 gennaio 2018 22:29
Icardi porta in vantaggio l’Inter al 10’ della ripresa, difesa immobile
05 gennaio 2018 21:54
Esclusiva Ligas: "Se a Pioli stanno bene questi giocatori, domani deve ottenere un bel risultato"
04 gennaio 2018 21:49
Finale Scudetto Primavera: fine primo tempo, Intervin vantaggio (1-0). La Fiorentina...
11 giugno 2017 18:44
Sanchez: "Ci piace vincere, Berna umile. Crediamo all'Europa. Babacar..."
22 aprile 2017 23:58
Vecino: "Europa? Ci crediamo. Arrabbiato per i minuti finali. Sousa..."
22 aprile 2017 23:36
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