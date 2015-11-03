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Notizie Fiorentina Inter Fiorentina

Biasin: "Sul tocco di mano Pongracic in Fiorentina-Inter troppe versioni. Sistema arbitrale in tilt totale"

25 marzo 2026 14:20

L'Inter perde Lautaro Martinez: a rischio il derby di Milano e la gara contro la Fiorentina

20 febbraio 2026 14:37

Stop alle trasferte per i tifosi dell'Inter: non ci saranno nella trasferta del Franchi con la Fiorentina

03 febbraio 2026 14:52

Bocci: "Palladino ha buttato via un'occasione, nel calcio non esiste la meritocrazia"

11 febbraio 2025 18:20

Valcareggi: "Alcuni facciano mea culpa per le critiche a Palladino. Mercato Fiorentina da 9 e mezzo"

07 febbraio 2025 15:49

Capello esalta la Fiorentina: "Questa squadra può andare in Champions, se allenassi ora non la vorrei incontrare"

07 febbraio 2025 13:34

Inzaghi: "Abbiamo sbagliato tutto. Sono il primo responsabile, ma complimenti alla Fiorentina"

06 febbraio 2025 23:26

Commisso: "Vittoria incredibile malgrado le assenze! Abbiamo dominato contro una grande squadra"

06 febbraio 2025 22:59

Gudmundsson ha la febbre e non siederà neanche in panchina per il recupero tra Fiorentina-Inter

06 febbraio 2025 19:58

Bruno Longhi: "Il recupero di Fiorentina-Inter doveva essere fissato entro la fine del 2024. Così viola svantaggiati"

06 febbraio 2025 19:31

Biasin: "Sull'asse con Torino, Commisso sta indovinando tutto, fa solo affari"

05 febbraio 2025 14:14

Gli acquisti della Fiorentina di gennaio non possono giocare contro l'Inter, vale la rosa al 1° dicembre

02 febbraio 2025 12:50

Inter, Inzaghi sorride in vista della Fiorentina: Acerbi ha lavorato in gruppo, è recuperato

17 gennaio 2025 16:29

Thuram: “Malore Bove? Ero paralizzato, è stata una sveglia sulla vita. Giusto bloccare la gara, siamo umani”

27 dicembre 2024 10:15

Criscitiello: "Coppa Italia? Bisogna cambiare. Era la settimana perfetta per recuperare Fiorentina-Inter"

04 dicembre 2024 15:16

Kean: "Dobbiamo rimanere in vetta. In estate ho lavorato tanto ed il lavoro paga sempre"

01 dicembre 2024 17:45

Palladino: "Stasera è importante la prestazione e non la vittoria. I ragazzi devono dare tutto"

01 dicembre 2024 17:38

Gudmundsson convocato per Fiorentina-Inter. Ecco i convocati viola per la sfida del Franchi

01 dicembre 2024 12:08

Calvarese: "Se tifosi della Fiorentina fischiano, qualcosa l'arbitro sta sbagliando. Mazzoleni esperto al Var"

30 novembre 2024 18:55

Inzaghi: "Domani dipenderà dal nostro approccio. La Fiorentina ha qualità e giocatori che ho allenato"

30 novembre 2024 18:31

Jovetic: "Alla Fiorentina gli anni più belli. Finale Conference? C'è stato un velo di tristezza, lo ammetto"

30 novembre 2024 15:33

Zanetti: "La Fiorentina ha i nostri stessi punti e vuole essere protagonista. A Firenze è sempre dura"

29 novembre 2024 20:05

TMW rivela: "Gudmundsson in dubbio anche per l'Inter. La Fiorentina non vuole rischiare ricadute"

29 novembre 2024 18:50

Bergomi: "La Fiorentina sa adattarsi ed è una squadra attenta. L'attacco dell'Inter sta facendo fatica"

29 novembre 2024 16:15

Pastore non ha dubbi: "Vincerà l'Inter 2-1 con i gol di Thuram e Lautaro. Della Fiorentina segnerà Gosens"

29 novembre 2024 16:01

Inter, affaticamento muscolare per Carlos Augusto: rischio forfait contro la Fiorentina

29 novembre 2024 15:24

Bucciantini: "Kean e Thuram sono simili, caratteristiche importanti. Dimarco può essere la chiave"

29 novembre 2024 15:02

La Curva Nord dell'Inter non ci sarà al Franchi? "Caro prezzi e settori ristretti, a Firenze o tutti o nessuno"

26 novembre 2024 19:47

Borja Valero: "La Fiorentina può battere l'Inter. Avere De Gea in porta e attaccante che segna fa la differenza"

26 novembre 2024 18:45

Retroscena Bonaventura, prima di Fiorentina-Inter discussione con Barone, poi da Italiano per parlargli

07 febbraio 2024 20:41

Amoruso su Nico Gonzalez: "La tensione di quando rientri è ben diversa, non gliene faccio una colpa"

29 gennaio 2024 23:53

Lele Adani: "Fiorentina-Inter è stata una partita sporca, i viola avrebbero meritato qualcosa di più"

29 gennaio 2024 22:07

Asllani torna sulla vittoria: "Fiorentina marcava a uomo. Abbiamo cercato gli attaccanti in profondità"

29 gennaio 2024 19:19

Fiorentina-Inter, Calvarese sentenzia: "Contatto Bastoni-Ranieri da rigore. Regolare il gol di Lautaro"

29 gennaio 2024 13:02

Italiano: "Non mi piace la maledizione dei rigori. Bene Beltran, Nzola e Jack. Arriveremo a battere le big"

28 gennaio 2024 23:19

Inzaghi: "Non dobbiamo pensare ai risultati delle altre. Contro la Fiorentina non sarà facile"

28 gennaio 2024 20:55

Italiano: "Vogliamo far bene. Nico? Dubbio se farlo partire dal 1', ma sta bene. Ikoné? Darà tutto"

28 gennaio 2024 20:38

De Vrij: "La Fiorentina è temibile. Questa gara è fondamentale per il nostro percorso, siamo carichi"

28 gennaio 2024 20:15

Fuori dal Franchi appare il volantino polemico della fanzine dei tifosi: "Commisso svegliati"

28 gennaio 2024 19:40

Sacchi: "Giocare a Firenze non è mai semplice. Il risultato della Juve potrebbe condizionare l'Inter"

28 gennaio 2024 12:54

Impallomeni: "Inter squadra forte, ma senza Barella e Calhanoglu sarà molto difficile a Firenze"

24 gennaio 2024 17:03

Graziani: "L'unico difetto della Fiorentina è il centravanti. Arthur lo farei giocare anche con la febbre"

24 gennaio 2024 15:41

FORMAZIONE FIORENTINA: QUARTA IN DIFESA, CASTROVILLI A CENTROCAMPO, CABRAL DAVANTI

24 maggio 2023 19:47

Pagnini annuncia: "Orsato non sarà l'arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida"

20 maggio 2023 15:43

Restano solo 1221 biglietti per la finale di Coppa Italia. Tifosi Fiorentina mandano sold out l'Olimpico

17 maggio 2023 23:09

Da lunedì in vendita i biglietti per Fiorentina-Inter. Prelazione per chi ha Viola Pack, poi gli abbonati

05 maggio 2023 00:21

PAGELLE VIOLA, IKONÈ SEGNA UN GOL DA URLO, JOVIC SEGNA MA DISASTRO VENUTI NEL FINALE

22 ottobre 2022 22:45

PAGELLE VIOLA: SOTTIL SEGNA MA NON BASTA, GONZALEZ INGENUO, CALO FISICO

21 settembre 2021 22:41

Italiano: "Scelto Nastasic titolare perchè cambiare è importante se giochi ogni 3 giorni"

21 settembre 2021 20:46

FORM. UFFICIALE: BENASSI TERZINO DESTRO, DUNCAN E SOTTIL TITOLARI. GLI UNDICI VIOLA

21 settembre 2021 19:44

Il big match Fiorentina-Inter sarà arbitrata dall'esperto Fabbri, al VAR invece Maresca

20 settembre 2021 13:10

Servivano rinforzi prima e subito pronti ed invece…..

07 febbraio 2021 15:36

Siparietto tra Pasqua e la panchina viola per il presunto fallo di mano: "E' quattro minuti che protesti"

05 febbraio 2021 21:58

Secondo tempo: la Fiorentina passa a due punte, dentro Kouame fuori Borja Valero

05 febbraio 2021 21:50

Pradè: "Vlahovic può diventare calciatore importante. Kokorin ha caratteristiche che non avevamo"

05 febbraio 2021 20:35

Form.ufficiale Inter: riposano Young e Lautaro, al loro posto Perisic e Sanchez. Vidal dal 1'

05 febbraio 2021 19:47

FORM. UFFICIALE: RIBERY FUORI, AL SUO POSTO EYSSERIC, BORJA VALERO TITOLARE, GLI UNDICI VIOLA

05 febbraio 2021 19:29

Ribery in tribuna contro l'Inter, non riesce a recuperare. Eysseric favorito per giocare al suo posto

05 febbraio 2021 14:53

Dal centro sportivo, Pulgar al posto di Castrovilli, Quarta titolare con Igor. A destra Caceres

03 febbraio 2021 22:27

Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato

14 gennaio 2021 16:41

La moviola della Gazzetta, manca l'espulsione a Skriniar. Regolare il gol di Lukaku, non è fallo su Quarta

14 gennaio 2021 09:36

Conte: "Meritavamo di vincere nei 90 minuti, la bravura di Terracciano ce lo ha impedito"

13 gennaio 2021 18:21

Prandelli: "Sul gol di Lukaku c'è fallo su Quarta, Kouame-Vlahovic? Esperimento che mi è piaciuto. Ribery..."

13 gennaio 2021 18:04

Grazie al gol contro l'Inter per la seconda volta in stagione la Fiorentina segna da tre gare consecutive

13 gennaio 2021 16:55

Sella: "Vlahovic è forte, insieme a Kalinic sarebbe perfetto. Florenzi? Fossi nella Roma.."

20 dicembre 2019 13:32

Cassano: "Vlahovic è stato bravissimo sul gol. Fosse stato Chiellini al posto di Skriniar.."

17 dicembre 2019 13:48

VIDEO, Lautaro Martinez a fine partita va ad abbracciare Dragowski, scuse al portiere viola per il calcio al volto

17 dicembre 2019 09:07

Amerini rivela: "Per gennaio Pradè in cerca di un centrocampista di livello. Il difensore.."

17 dicembre 2019 08:05

Vieri: "Nerazzurri sfiniti dopo il ko col Barcellona. Un pari al Franchi non è da buttare.."

16 dicembre 2019 14:03

Ribery ringrazia la Fiesole: "Il vostro supporto mi da motivazioni più grandi per tornare.."

16 dicembre 2019 13:37

La fotocronaca, Vlahovic brucia Skriniar e fa impazzire il Franchi, abbraccio con Montella

16 dicembre 2019 00:12

Fiorentina-Inter, la probabile formazione dei quotidiani: tutti d'accordo, si torna all'antico!

15 dicembre 2019 11:31

Zazzaroni e Caressa vedono nerazzurro: "Sarà X, ma probabile il 2.."

14 dicembre 2019 14:16

Casa Inter: panchina per Biraghi, ma due ex viola in campo. E davanti la coppia d’attacco titolare

13 dicembre 2019 17:30

ACF, domani la conferenza stampa al Franchi di Montella pre-Inter. Ecco l'orario..

13 dicembre 2019 13:32

Bocci: "Con l'Inter la gara della disperazione. Ribery? Forzati i tempi di recupero.."

13 dicembre 2019 08:15

Biraghi: "Una delusione cocente. Firenze? Quando arrivano le big danno il meglio.."

11 dicembre 2019 14:08

Le migliori foto dell'esultanza e della gioia della Fiorentina sotto la Fiesole a fine gara

25 febbraio 2019 14:43

SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA- INTER 3-3

24 febbraio 2019 20:00

(VIDEO): dal super gol di Berti a i compianti Borgonovo ed Astori. La scheda di Fiorentina-Inter

24 febbraio 2019 17:55

Amoruso: "Inter compattata dalla diatriba Icardi. I viola giocano meglio, ora serve piu' mentalità operaia.."

23 febbraio 2019 23:11

Sconcerti: "Chiesa non rimarrà, gli offriranno trofei e soldi. I viola, con 2/3 titolari di livello.."

21 febbraio 2019 21:25

Gazzetta, Icardi salta la Fiorentina per un dolore al ginocchio. L’Inter adesso...

21 febbraio 2019 11:11

La Gazzetta celebra la Fiorentina: titoli come "Viola smonta la beffa Inter" o "Europa si può"...

06 gennaio 2018 11:50

Simeone al 90’ pareggia! Buono l’assist di Eysseric 1-1.

05 gennaio 2018 22:29

Icardi porta in vantaggio l’Inter al 10’ della ripresa, difesa immobile

05 gennaio 2018 21:54

Esclusiva Ligas: "Se a Pioli stanno bene questi giocatori, domani deve ottenere un bel risultato"

04 gennaio 2018 21:49

Finale Scudetto Primavera: fine primo tempo, Intervin vantaggio (1-0). La Fiorentina...

11 giugno 2017 18:44

Sanchez: "Ci piace vincere, Berna umile. Crediamo all'Europa. Babacar..."

22 aprile 2017 23:58

Vecino: "Europa? Ci crediamo. Arrabbiato per i minuti finali. Sousa..."

22 aprile 2017 23:36

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