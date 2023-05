Pagnini annuncia: “Orsato non sarà l’arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida”

Simon Pagnini, giornalista fiorentino esperto di arbitri, ha analizzato la possibile designazione arbitrale in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, queste le sue parole a Italia 7:

“L’arbitro per la finale di Coppa Italia deve essere un arbitro importante, quindi sicuramente uno internazionale. Per i tifosi della Fiorentina lo dico subito che non sarà Orsato, il quale non è ben visto perchè i tifosi viola dicono che con lui la Fiorentina perde sempre. La designazione non potrà andare oltre Irrati, Guida o Maresca con una preferenza, a mio modo di vedere, su Irrati di Pistoia che sta facendo un grande campionato. Se la giocherà maggiormente con Guida per questa partita importantissima. Irrati non ha mai diretto l’Inter mentre ha diretto la Fiorentina una volta solo in questa stagione”

CABRAL ASSENTE A PERETOLA, IL MOTIVO