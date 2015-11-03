Labaro Viola

Notizie Pagnini Fiorentina

Pagnini annuncia: "Orsato non sarà l'arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida"

20 maggio 2023 15:43

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Marcello Nicchi

06 maggio 2019 15:54

Stasera su Toscana TV canale 18 torna "30esimo mintuo" alle 21.15

11 febbraio 2019 18:26

Alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” Failla e Caputi al telefono

28 gennaio 2019 17:42

Pagnini: “Chiffi? Non è un top ma risulta adeguato per Chievo-Fiorentina. Rizzoli...”

26 gennaio 2019 10:52

Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” su Toscana Tv. Conduce Simon Pagnini

21 gennaio 2019 18:26

Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto”. Conduce Simon Pagnini

14 gennaio 2019 19:09

Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini

24 dicembre 2018 19:57

Pagnini: “Milan-Fiorentina? Arbitrerà uno tra Mariani e Valeri perché...”

20 dicembre 2018 11:17

Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” conduce Pagnini. Presente Labaroviola

05 novembre 2018 19:15

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini

29 ottobre 2018 16:22

Stasera ore 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” ospite Guido Magherini. Conduce Simon Pagnini

22 ottobre 2018 18:38

Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini

15 ottobre 2018 16:50

Pagnini: "Chiesa scaltro ma il rigore c'è. Tanti arbitri giovani non hanno personalità. Il VAR..."

03 ottobre 2018 11:32

Pagnini: “Valeri arbitro per tutelare entrambe le società. Su Mazzoleni...”

30 settembre 2018 10:32

Pagnini: "Ghersini? Meravigliato della designazione, non è una partita di fine stagione. Ai tempi di Farina..."

22 settembre 2018 10:20

Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."

19 settembre 2018 10:07

Pagnini: "Designazione Fabbri? Scelta ottima di Rizzoli, il precedente con i viola ci fa sorridere"

13 settembre 2018 12:27

Archivio

Esplora l'archivio di Pagnini

Sett. 20
Sett. 19 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37