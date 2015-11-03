Notizie Pagnini Fiorentina

Pagnini annuncia: "Orsato non sarà l'arbitro di Fiorentina-Inter. Irrati il favorito, se la gioca con Guida"
20 maggio 2023 15:43
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Marcello Nicchi
06 maggio 2019 15:54
Stasera su Toscana TV canale 18 torna "30esimo mintuo" alle 21.15
11 febbraio 2019 18:26
Alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” Failla e Caputi al telefono
28 gennaio 2019 17:42
Pagnini: “Chiffi? Non è un top ma risulta adeguato per Chievo-Fiorentina. Rizzoli...”
26 gennaio 2019 10:52
Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” su Toscana Tv. Conduce Simon Pagnini
21 gennaio 2019 18:26
Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto”. Conduce Simon Pagnini
14 gennaio 2019 19:09
Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
24 dicembre 2018 19:57
Pagnini: “Milan-Fiorentina? Arbitrerà uno tra Mariani e Valeri perché...”
20 dicembre 2018 11:17
Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” conduce Pagnini. Presente Labaroviola
05 novembre 2018 19:15
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite Massimo Caputi. Conduce Pagnini
29 ottobre 2018 16:22
Stasera ore 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” ospite Guido Magherini. Conduce Simon Pagnini
22 ottobre 2018 18:38
Stasera ore 21.15 su Toscana TV va in onda “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
15 ottobre 2018 16:50
Pagnini: "Chiesa scaltro ma il rigore c'è. Tanti arbitri giovani non hanno personalità. Il VAR..."
03 ottobre 2018 11:32
Pagnini: “Valeri arbitro per tutelare entrambe le società. Su Mazzoleni...”
30 settembre 2018 10:32
Pagnini: "Ghersini? Meravigliato della designazione, non è una partita di fine stagione. Ai tempi di Farina..."
22 settembre 2018 10:20
Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."
19 settembre 2018 10:07
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