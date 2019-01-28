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Alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” Failla e Caputi al telefono

Torna come ogni lunedì “30esimo minuto” su Toscana TV, canale 18, ore 21.15. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci e Gabriele Caldieron. Collegamenti telefonici anche con Fabrizio F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2019 17:42
Alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” Failla e Caputi al telefono -
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Torna come ogni lunedì “30esimo minuto” su Toscana TV, canale 18, ore 21.15. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci e Gabriele Caldieron. Collegamenti telefonici anche con Fabrizio Failla della Rai e Massimo Caputi.

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