Alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” Failla e Caputi al telefono
Torna come ogni lunedì “30esimo minuto” su Toscana TV, canale 18, ore 21.15. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci e Gabriele Caldieron. Collegamenti telefonici anche con Fabrizio F...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2019 17:42
Torna come ogni lunedì “30esimo minuto” su Toscana TV, canale 18, ore 21.15. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Leonardo Vonci e Gabriele Caldieron. Collegamenti telefonici anche con Fabrizio Failla della Rai e Massimo Caputi.