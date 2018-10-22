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Stasera ore 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” ospite Guido Magherini. Conduce Simon Pagnini

Come di consueto alle 21.15 su Toscana Tv (canale 18 per i residenti in Toscana, o in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente) torna “30esimo minuto” il programma di approfondimento dedicato al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2018 18:38
Stasera ore 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” ospite Guido Magherini. Conduce Simon Pagnini -
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Come di consueto alle 21.15 su Toscana Tv (canale 18 per i residenti in Toscana, o in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente) torna “30esimo minuto” il programma di approfondimento dedicato alla Fiorentina. Conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, Avv. Magli, Gabriele Caldieron di Labaroviola e Guido Magherini, ex calciatore Fiorentino che ha militato tra le tante in Milan, Lazio, Palermo e Rondinella.

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