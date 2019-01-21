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Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” su Toscana Tv. Conduce Simon Pagnini

Torna questa sera, l’appuntamento con 30esimo minuto su Toscana Tv canale 18 del digitale terrestre dalle 21.15. Ospiti di questa sera Leonardo Petri, Andrea Capretti di Radio Sportiva e l’avvocato Ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 18:26
Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” su Toscana Tv. Conduce Simon Pagnini -
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Torna questa sera, l’appuntamento con 30esimo minuto su Toscana Tv canale 18 del digitale terrestre dalle 21.15. Ospiti di questa sera Leonardo Petri, Andrea Capretti di Radio Sportiva e l’avvocato Massimo Magli insieme a Gabriele Caldieron di Labaroviola.com.

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