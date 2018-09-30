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Pagnini: “Valeri arbitro per tutelare entrambe le società. Su Mazzoleni...”

Il noto esperto di arbitri, Simon Pagnini ha parlato ai nostri microfoni di Valeri arbitro di Fiorentina-Atalanta:“Rizzoli manda a Firenze un direttore di gara con esperienza anche in campo internazio...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
30 settembre 2018 10:32
Pagnini: “Valeri arbitro per tutelare entrambe le società. Su Mazzoleni...” -
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Il noto esperto di arbitri, Simon Pagnini ha parlato ai nostri microfoni di Valeri arbitro di Fiorentina-Atalanta:

“Rizzoli manda a Firenze un direttore di gara con esperienza anche in campo internazionale. Scelta logica per tutelare le due società. Valeri fece la sua ultima apparizione al Franchi di Firenze in un match contro il Cagliari dove cacciò Pioli e Veretout. E anche questa volta la designazione pare la più corretta. Sul caso Mazzoleni dove in molti hanno scritto che è stato fermato per gli errori di Milano: in realtà non è proprio andata così: se un direttore di gara sbaglia, non viene designato per alcun ruolo”.

Gabriele Caldieron

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