Pagnini: "Designazione Fabbri? Scelta ottima di Rizzoli, il precedente con i viola ci fa sorridere"

Il conduttore di 30esimo minuto, su Toscana TV, Simon Pagnigni noto esperto di arbitri, ha analizzato con noi il Direttore di gara per Napoli-Fiorentina, Micheal Fabbri:"Credo che sia l'arbitro adegua...

Il conduttore di 30esimo minuto, su Toscana TV, Simon Pagnigni noto esperto di arbitri, ha analizzato con noi il Direttore di gara per Napoli-Fiorentina, Micheal Fabbri:

"Credo che sia l'arbitro adeguato alla sfida, Rizzoli ha "mandato in pensione" molti big e dovrà cercare nei giovani alternative valide, e Fabbri dopo l'ottima stagione scorsa, è l'ideale per partite del genere. Ricordo che Fabbri ha un buon precedente con i viola nelle grandi sfide, poichè nella scorsa stagione ha diretto Roma-Fiorentina 0-2, offrendo una buona direzione di gara".

Gabriele Caldieron