Labaro Viola

Notizie Simon Pagnini Fiorentina

Nicchi: "Centro VAR a Coverciano nella prossima stagione. Rocchi non smette. Vi spiego come cambia il fallo di mano..."

06 maggio 2019 23:13

Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con...

04 febbraio 2019 09:25

Stasera alle 21.15 su Toscana Tv, “30esimo minuto” ospite Tiziano Pieri

07 gennaio 2019 17:16

Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini

31 dicembre 2018 19:44

Stasera su Toscana Tv: "30esimo minuto", conduce Simon Pagnini. Gli ospiti..

17 dicembre 2018 20:04

Stasera ore 21.15 "30esimo minuto" su Toscana TV. Conduce Simon Pagnini

10 dicembre 2018 18:26

Stasera ore 21.15 su Toscana TV "30esimo minuto" ospite Roberto Galbiati. Conduce Pagnini

03 dicembre 2018 17:11

Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” interverrà Sergio Brio. Conduce Simon Pagnini

26 novembre 2018 16:57

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” su Toscana TV conduce Simon Pagnini

19 novembre 2018 17:03

Oggi al Franchi leggi gratuitamente “I’Tifoso viola” il giornale di approfondimento sulla gara

03 novembre 2018 12:15

Arbitra l’internazionale Banti. Pagnini: “Scelta di Rizzoli adeguata”

03 novembre 2018 11:18

Giacomelli: buona tradizione con la Fiorentina. L’anno scorso in Torino-Lazio...

21 ottobre 2018 12:33

Pieri: "I preconcetti e la sudditanza psicologica esistono. Il VAR? Un errore modificare il protocollo. Rigore su Simeone? C'è fuorigioco"

09 ottobre 2018 11:28

Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite l’ex arbitro Pieri per far chiarezza sul VAR. Conduce Simon Pagnini

08 ottobre 2018 15:56

Pagnini: "Chiesa scaltro ma il rigore c'è. Tanti arbitri giovani non hanno personalità. Il VAR..."

03 ottobre 2018 11:32

Stasera ore 21.15 su Toscana TV: “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con...

01 ottobre 2018 16:23

Pagnini: "Mazzoleni arbitro perfetto per la sfida, sinonimo di garanzia. Rizzoli ha tenuto conto..."

25 settembre 2018 11:01

Bergomi: "La Fiorentina è una sorpresa e troverà un Inter agguerrita. Chiesa? Lasciamolo crescere, giocatore che mi piace. Su Milenkovic..."

25 settembre 2018 10:13

Stasera alle 21.15 su Toscana TV, 30esimo minuto: ospite Beppe Bergomi. Conduce Simon Pagnini

24 settembre 2018 17:22

Pagnini: "Ghersini? Meravigliato della designazione, non è una partita di fine stagione. Ai tempi di Farina..."

22 settembre 2018 10:20

Prima di Fiorentina-Spal leggi gratuitamente "Il tifoso viola". Tanti i contenuti ed anche un po' di Labaroviola...

22 settembre 2018 09:57

Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."

19 settembre 2018 10:07

Restelli: "Nel calcio moderno mi mancano i numeri tradizionali. Quando giocavo io era una "corrida" in campo. Bertoni? Aveva sempre la giustificazione pronta"

18 settembre 2018 15:14

Stasera ore 21.15 su Toscana TV torna "30esimo minuto". Conduce Simon Pagnini. Gli ospiti...

17 settembre 2018 15:58

Pagnini: "Designazione Fabbri? Scelta ottima di Rizzoli, il precedente con i viola ci fa sorridere"

13 settembre 2018 12:27

Stasera su Toscana TV: "30esimo minuto" ore 21.15, conduce Simon Pagnini, gli ospiti…

10 settembre 2018 14:47

Stasera su Toscana TV torna 30esimo minuto ore 21.15: conduce Simon Pagnini, gli ospiti...

03 settembre 2018 16:12

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