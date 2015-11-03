Notizie Simon Pagnini Fiorentina

Nicchi: "Centro VAR a Coverciano nella prossima stagione. Rocchi non smette. Vi spiego come cambia il fallo di mano..."
06 maggio 2019 23:13
Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con...
04 febbraio 2019 09:25
Stasera alle 21.15 su Toscana Tv, “30esimo minuto” ospite Tiziano Pieri
07 gennaio 2019 17:16
Stasera alle 21.15 su Toscana TV “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini
31 dicembre 2018 19:44
Stasera su Toscana Tv: "30esimo minuto", conduce Simon Pagnini. Gli ospiti..
17 dicembre 2018 20:04
Stasera ore 21.15 "30esimo minuto" su Toscana TV. Conduce Simon Pagnini
10 dicembre 2018 18:26
Stasera ore 21.15 su Toscana TV "30esimo minuto" ospite Roberto Galbiati. Conduce Pagnini
03 dicembre 2018 17:11
Stasera alle 21.15 “30esimo minuto” interverrà Sergio Brio. Conduce Simon Pagnini
26 novembre 2018 16:57
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” su Toscana TV conduce Simon Pagnini
19 novembre 2018 17:03
Oggi al Franchi leggi gratuitamente “I’Tifoso viola” il giornale di approfondimento sulla gara
03 novembre 2018 12:15
Arbitra l’internazionale Banti. Pagnini: “Scelta di Rizzoli adeguata”
03 novembre 2018 11:18
Giacomelli: buona tradizione con la Fiorentina. L’anno scorso in Torino-Lazio...
21 ottobre 2018 12:33
Pieri: "I preconcetti e la sudditanza psicologica esistono. Il VAR? Un errore modificare il protocollo. Rigore su Simeone? C'è fuorigioco"
09 ottobre 2018 11:28
Stasera ore 21.15 “30esimo minuto” ospite l’ex arbitro Pieri per far chiarezza sul VAR. Conduce Simon Pagnini
08 ottobre 2018 15:56
Pagnini: "Chiesa scaltro ma il rigore c'è. Tanti arbitri giovani non hanno personalità. Il VAR..."
03 ottobre 2018 11:32
Stasera ore 21.15 su Toscana TV: “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con...
01 ottobre 2018 16:23
Pagnini: "Mazzoleni arbitro perfetto per la sfida, sinonimo di garanzia. Rizzoli ha tenuto conto..."
25 settembre 2018 11:01
Bergomi: "La Fiorentina è una sorpresa e troverà un Inter agguerrita. Chiesa? Lasciamolo crescere, giocatore che mi piace. Su Milenkovic..."
25 settembre 2018 10:13
Stasera alle 21.15 su Toscana TV, 30esimo minuto: ospite Beppe Bergomi. Conduce Simon Pagnini
24 settembre 2018 17:22
Pagnini: "Ghersini? Meravigliato della designazione, non è una partita di fine stagione. Ai tempi di Farina..."
22 settembre 2018 10:20
Prima di Fiorentina-Spal leggi gratuitamente "Il tifoso viola". Tanti i contenuti ed anche un po' di Labaroviola...
22 settembre 2018 09:57
Esclusiva Pagnini: "Maresca un arbitro molto utilizzato, nel week-end sarà protagonista il VAR e vi spiego perchè..."
19 settembre 2018 10:07
Restelli: "Nel calcio moderno mi mancano i numeri tradizionali. Quando giocavo io era una "corrida" in campo. Bertoni? Aveva sempre la giustificazione pronta"
18 settembre 2018 15:14
Stasera ore 21.15 su Toscana TV torna "30esimo minuto". Conduce Simon Pagnini. Gli ospiti...
17 settembre 2018 15:58
Pagnini: "Designazione Fabbri? Scelta ottima di Rizzoli, il precedente con i viola ci fa sorridere"
13 settembre 2018 12:27
Stasera su Toscana TV: "30esimo minuto" ore 21.15, conduce Simon Pagnini, gli ospiti…
10 settembre 2018 14:47
Stasera su Toscana TV torna 30esimo minuto ore 21.15: conduce Simon Pagnini, gli ospiti...
03 settembre 2018 16:12
Archivio