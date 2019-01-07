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Stasera alle 21.15 su Toscana Tv, “30esimo minuto” ospite Tiziano Pieri

Tutto pronto per la prima del 2019 di 30esimo minuto, l’approfondimento di toscana tv sulla Fiorentina in onda dalle 21,15. Ospiti della puntata ex arbitro Tiziano Pieri Leonardo Petri, Avvocato Massi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2019 17:16
Stasera alle 21.15 su Toscana Tv, “30esimo minuto” ospite Tiziano Pieri -
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Gabriele Caldieron
30esimo Minuto
Simon Pagnini
Tiziano Pieri
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Tutto pronto per la prima del 2019 di 30esimo minuto, l’approfondimento di toscana tv sulla Fiorentina in onda dalle 21,15. Ospiti della puntata ex arbitro Tiziano Pieri Leonardo Petri, Avvocato Massimo Magli e Gabriele Caldieron. Conduce Simon Pagnini, stasera si parlerà oltre al calciomercato anche di Var.

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